उज्जैन

तैयारी शुरू…उज्जैन में चलेंगी ‘ई-बस’, 10.75 करोड़ बनेगा ‘बस डिपो’

MP News: मक्सी रोड स्थित पुराने सिटी बस डिपो को अब ई-बस डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा।

उज्जैन

Astha Awasthi

Oct 05, 2025

MP News: धार्मिक पर्यटन नगरी उज्जैन में अगले वर्ष से यात्रियों को ई-बस की सुविधा मिल सकती है। इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए सुविधायुक्त ई-बस डिपो निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। यह ऐसा डिपो होगा, जहां एक समय में 100 ई-बस पार्क हो सकेंगी और यहीं पर इनकी सर्विसिंग, चार्जिंग की सुविधा रहेगी।

मक्सी रोड स्थित पुराने सिटी बस डिपो को अब ई-बस डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 10.75 करोड़ का टेंडर जारी किया है। डिपो में बस पार्किंग के अलावा वर्कशॉप सेंटर, वर्कशॉप शेड, वॉशिंग एरिया, प्रशासनिक कार्यालय आदि रहेंगे। टेंडर से निर्माण एजेंसी तय होती है तो अगले वर्ष मध्य तक ई-बस डिपो का कार्य पूरा हो सकता है। डिपो में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन रहेंगे। इसे स्थापित करने के लिए प्रथक से 2.86 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसमें बाहरी विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण कार्य शामिल हैं।

21762 वर्ग मीटर में बनेगा डिपो

मक्सीरोड पर पुराने डिपो की जमीन पर करीब 21 हजार 762 वर्ग मीटर क्षेत्र में ई-बस डिपो विकसित किया जाएगा। इसमें 100 ई-बसें, जिनमें 7 मीटर लंबी 70 बस व 9 मीटर लंबी 30 बसें एक साथ पार्क हो सकेंगी। बता दें कि पूर्व में इस स्थापन पर मप्र रोजडवेज का बस डिपो संचालित होता था, जिसे बाद में निगम ने उज्जैन सिटी बस के आफिस व सिटी बस डिपो के रूप में उपयोग किया।

उज्जैन को 100 ई-बस मिलीं

पीएम ई-बस योजना में उज्जैन को पहले ही 100 ई-बस आवंटित हुई हैं। इनमें 30 नौ मीटर और 70 बस सात मीटर लंबी हैं। इनके संचालन के लिए भी सरकार की ओर से एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है। बस सेवा शुरू करने से पहले नगर निगम को अपना डिपो तैयार करना है। मक्सीरोड स्थित डिपो को ई-बस डिपो के रूप में विकसित करने से यह ई-बस संचालन के लिए अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसलिए ई-बस डिपो के लिए टेंडर जारी होने को ई-बस सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में एक और कदम माना जा रहा है।

आरटीओ का रहेगा डिपो

मक्सीरोड डिपो की जमीन को नगर निगम यूसीटीएसएल को हस्तांतरित करना प्रस्तावित था। अब प्रदेश में जल्द सरकारी लोक परिवहन सेवा सुविधा शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य स्तर पर मप्र यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी गठित की गई है। भविष्य में यूसीटीएसएल इस कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगी। इसलिए डिपो की जमीन को निगम की जगह अब आरटीओ को हस्तांतरित की जाएगी। शासन की राशि से बस डिपो विकसित होगा।

ई-बस डिपो निर्माण के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के टेंडर जारी किए हैं। ई-बस डिपो में बस संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। नया डिपो विकसित होने के बाद ई-बस की सेवा प्रारंभ की जा सकेगी।- अभिलाष मिश्रा, निगमायुक्त

खबर शेयर करें:

05 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / तैयारी शुरू…उज्जैन में चलेंगी 'ई-बस', 10.75 करोड़ बनेगा 'बस डिपो'

उज्जैन

