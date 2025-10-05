तैयारी शुरू…उज्जैन में चलेंगी ‘ई-बस’, 10.75 करोड़ बनेगा ‘बस डिपो’

मक्सी रोड स्थित पुराने सिटी बस डिपो को अब ई-बस डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 10.75 करोड़ का टेंडर जारी किया है। डिपो में बस पार्किंग के अलावा वर्कशॉप सेंटर, वर्कशॉप शेड, वॉशिंग एरिया, प्रशासनिक कार्यालय आदि रहेंगे। टेंडर से निर्माण एजेंसी तय होती है तो अगले वर्ष मध्य तक ई-बस डिपो का कार्य पूरा हो सकता है। डिपो में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन रहेंगे। इसे स्थापित करने के लिए प्रथक से 2.86 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसमें बाहरी विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण कार्य शामिल हैं।