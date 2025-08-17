Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

‘मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया…’, देवरानी की बात सुनकर सन्न रह गई जेठानी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी दो बेटियों की गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला ने खुद घटना की जानकारी अपनी जेठानी को दी और उसे हंसते हुए कहा कि मैंने अपनी दो बेटियों को मार दिया है।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 17, 2025

Ujjain Murder Case Daughter Killed by Mother
Ujjain Murder Case Daughter Killed by Mother (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी दो बेटियों की गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला ने खुद घटना की जानकारी अपनी जेठानी को दी और उसे हंसते हुए कहा कि मैंने अपनी दो बेटियों को मार दिया है। ये बात सुनकर जेठानी सन्न रह गई। उसने महिला के पति सहित गांव के चौकीदार को वारदात की सूचना दी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद जब महिला के घर पर गांव के कुछ बच्चे और अन्य लोग पहुंचे तो उन पर भी महिला ने हमला करने का प्रयास किया। इसके चलते गांव के लोगों ने उसे एक बल्ली के सहारे रस्सी से बांध दिया। पुलिस ने आरोपी महिला(Ujjain Murder Case) को गिरफ्तार कर लिया है।

मां ने 15 अगस्त के दिन बेटियों को दी मौत

हैरान करने वाला ये पूरा मामला(Daughter Killed by Mother in Ujjain), उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसापुर का बताया जा रहा है। 15 अगस्त शुक्रवार की दोपहर में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महिदपुर थाना पुलिस ने बताया 28 वर्षीय पूजा पति अशोक शुक्रवार दोपहर अपनी दो बेटियों 4 वर्षीय उमा और 8 माह की अनुष्का के साथ घर पर अकेली थी। सबसे बड़ी बेटी 7 वर्षीय गरिमा स्कूल गई हुई थी और पति अशोक अपनी दादी का इलाज करवाने के लिए महिदपुर गया हुआ था। इस दौरान पूजा ने बेटी उमा और अनुष्का की गला घोंट कर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

BJP नेता पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा
उज्जैन
BJP leader beaten up in Ujjain

सन्न रह गई जेठानी

उमा और अनुष्का को मारने के बाद पड़ोस में ही रहने वाली जेठानी को जाकर पूजा ने कहा कि मैंने अपनी दो बच्चियों को मार दिया है। पूजा की बात सुनकर सीमा सन्न रह गई। सीमा ने तत्काल देवर अशोक और गांव के चौकीदार को घटना की सूचना दी। इधर घटना के बारे में पता चलते ही गांव के कुछ लोग और बच्चे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जहां पूजा ने अन्य बच्चों और ग्राम वासियों को भी मारने की लिए दौड़ी, जिससे घबराकर लोगों ने उसे घर के बाहर ही एक बल्ली के सहारे रस्सी से बांध दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी पूजा को हिरासत में लिया। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की।

मानसिक स्थिति ठीक नहीं

पुलिस ने बताया कि, आरोपी महिला(Ujjain Murder Case) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मनोचिकित्सक के माध्यम से भी उससे पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मृत बच्चियों उमा और अनुष्का का अंतिम संस्कार किया गया।

ये भी पढ़ें

साधरण मौत नहीं थी… पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो खुला राज
इंदौर
postmortem report

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 09:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / ‘मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया…’, देवरानी की बात सुनकर सन्न रह गई जेठानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.