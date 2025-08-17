‘मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया…’, देवरानी की बात सुनकर सन्न रह गई जेठानी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी दो बेटियों की गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला ने खुद घटना की जानकारी अपनी जेठानी को दी और उसे हंसते हुए कहा कि मैंने अपनी दो बेटियों को मार दिया है। ये बात सुनकर जेठानी सन्न रह गई। उसने महिला के पति सहित गांव के चौकीदार को वारदात की सूचना दी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद जब महिला के घर पर गांव के कुछ बच्चे और अन्य लोग पहुंचे तो उन पर भी महिला ने हमला करने का प्रयास किया। इसके चलते गांव के लोगों ने उसे एक बल्ली के सहारे रस्सी से बांध दिया। पुलिस ने आरोपी महिला(Ujjain Murder Case) को गिरफ्तार कर लिया है।