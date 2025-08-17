‘मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया…’, देवरानी की बात सुनकर सन्न रह गई जेठानी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी दो बेटियों की गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला ने खुद घटना की जानकारी अपनी जेठानी को दी और उसे हंसते हुए कहा कि मैंने अपनी दो बेटियों को मार दिया है। ये बात सुनकर जेठानी सन्न रह गई। उसने महिला के पति सहित गांव के चौकीदार को वारदात की सूचना दी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद जब महिला के घर पर गांव के कुछ बच्चे और अन्य लोग पहुंचे तो उन पर भी महिला ने हमला करने का प्रयास किया। इसके चलते गांव के लोगों ने उसे एक बल्ली के सहारे रस्सी से बांध दिया। पुलिस ने आरोपी महिला(Ujjain Murder Case) को गिरफ्तार कर लिया है।
हैरान करने वाला ये पूरा मामला(Daughter Killed by Mother in Ujjain), उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसापुर का बताया जा रहा है। 15 अगस्त शुक्रवार की दोपहर में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महिदपुर थाना पुलिस ने बताया 28 वर्षीय पूजा पति अशोक शुक्रवार दोपहर अपनी दो बेटियों 4 वर्षीय उमा और 8 माह की अनुष्का के साथ घर पर अकेली थी। सबसे बड़ी बेटी 7 वर्षीय गरिमा स्कूल गई हुई थी और पति अशोक अपनी दादी का इलाज करवाने के लिए महिदपुर गया हुआ था। इस दौरान पूजा ने बेटी उमा और अनुष्का की गला घोंट कर हत्या कर दी।
उमा और अनुष्का को मारने के बाद पड़ोस में ही रहने वाली जेठानी को जाकर पूजा ने कहा कि मैंने अपनी दो बच्चियों को मार दिया है। पूजा की बात सुनकर सीमा सन्न रह गई। सीमा ने तत्काल देवर अशोक और गांव के चौकीदार को घटना की सूचना दी। इधर घटना के बारे में पता चलते ही गांव के कुछ लोग और बच्चे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जहां पूजा ने अन्य बच्चों और ग्राम वासियों को भी मारने की लिए दौड़ी, जिससे घबराकर लोगों ने उसे घर के बाहर ही एक बल्ली के सहारे रस्सी से बांध दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी पूजा को हिरासत में लिया। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की।
पुलिस ने बताया कि, आरोपी महिला(Ujjain Murder Case) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मनोचिकित्सक के माध्यम से भी उससे पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मृत बच्चियों उमा और अनुष्का का अंतिम संस्कार किया गया।