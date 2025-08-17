एमपी में घर में सो रहे किसानों को रात में उठा ले गई पुलिस, जमीन अधिग्रहण के विरोध पर कार्रवाई से भड़के लोग

Ujjain- एमपी में पुलिस ने किसानों को आधी रात में घर से उठा लिया। धर्म नगरी उज्जैन में यह घटना घटी जिससे लोग गुस्सा उठे। सोते हुए किसानों को उठा ले जाने पर नाराज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आगर रोड जाम कर दिया। उज्जैन में प्रशासन 2028 के सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए स्थायी कुंभ नगरी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश में है जबकि ज्यादातर किसान इसके विरोध में हैं। किसान कुंभ के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं पर स्थायी रूप से भूमि विक्रय की मनाही कर रहे हैं। रविवार को रामघाट पर जल सत्याग्रह आयोजित किया गया था लेकिन पुलिस ने आंदोलन को कुचलने के लिए शनिवार रात को ही किसान नेताओं को घर से उठा लिया। इससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे।