14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

MP News: अब जल्द ही नगर निगम प्रभावितों को नोटिस जारी करने वाला है। इन दोनों मार्गो पर कार्य शुरू होने के बाद शहर में चौड़े हो रहे मार्गो की संख्या आधा दर्जन से अधिक हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Jan 14, 2026

road Widening work

road Widening work प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी में उज्जैन नगर निगम नए शहर में सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और देवास रोड तरणताल के नजदीक रवीन्द्रनाथ टैगोर चौराहे से दो तालाब तक मार्ग का चौड़ीकरण करेगा। इन दोनों मार्गो के चौड़ीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए पहले में प्रभावितों को नोटिस बांटने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

कार्य शुरू करने के बाद नगर निगम ने अब नए शहर के भी दो और प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और आरएनटी चौराहे से दो तालाब मार्ग शामिल है। चौड़ीकरण को लेकर शासन से मंजूरी मिल चुकी है।

जारी होंगे नोटिस

अब जल्द ही नगर निगम प्रभावितों को नोटिस जारी करने वाला है। इन दोनों मार्गो पर कार्य शुरू होने के बाद शहर में चौड़े हो रहे मार्गो की संख्या आधा दर्जन से अधिक हो जाएगी। हालांकि सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग चौड़ीकरण को लेकर कुछ क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया है।निगम कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने बताया, योजना में मार्गों के चौड़ीकरण के साथ सेंटर डिवाइडर का भी प्रावधान किया गया है।

कौन सा मार्ग कितना चौड़ा होगा

  1. सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग

लागतः 15 करोड़ रुपए
कुल लंबाई: 1500 मीटर
चौड़ा होगाः 30 मीटर
मकान प्रभावित हो रहे: 26
धर्म स्थल प्रभावित हो रहेः 6

  1. आरएनटी चौराहे से सांवेर रोड दो तालाब तक

लागतः 13 करोड़ रुपए
कुल लंबाई: 1000 मीटर
चौड़ा होगा: 18 मीटर
मकान प्रभावित हो रहे - 78
धर्म स्थल प्रभावित हो रहे- 2

अभी यह प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण जारी

-कोयला फाटक से गोपाल मंदिर मार्ग
-वीडी क्लाथ मार्केट से शिप्रा छोटा पुल मार्ग
-गाड़ी अड्‌डा से शिप्रा बड़ा पुल मार्ग
-गदा पुलिया से शिप्रा लालपुल मार्ग
-लोहार पट्टी केटीएम शोरुम से नीलगंगा मार्ग

चौड़ीकरण को लेकर विरोध भी उभरा

चौड़ीकरण योजना को लेकर निगम आगामी तैयारी कर रहा है वहीं कुछ रहवासी इसके विरोध में भी हैं। सोमवार को कुछ रहवासियों ने सीमांकन करने आई निगम टीम का विरोध किया था। इसके बाद चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को बैठक होना थी जो नहीं हो सकी। अब 15 जनवरी को बैठक संभव है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

road Widening work
उज्जैन

उज्जैन में आज से श्रीमहाकाल महोत्सव, 2100 साल पुरानी परंपरा का हो रहा पुनरुत्थान, होगा भव्य कार्यक्रम

Shri Mahakal Festival
उज्जैन

अब कालभैरव मंदिर में आस्था का सौदा! VIP दर्शन की आड़ में वसूली, महाकाल जैसी स्क्रिप्ट

kal bhairav vip darshan scam extortion ujjain police action mahakal temple mp news
उज्जैन

संतों ने लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खोला मोर्चा, ब्राह्मण सम्मेलन में उठा मुद्दा

ujjain Saints against Love Jihad live-in relationships Kanyakubja Brahmin conference mp news
उज्जैन

महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, शयन आरती में हुईं शामिल

Shilpa Shetty And Shamita Shetty Visit Mahakal Temple
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.