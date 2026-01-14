एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

road Widening work प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
MP News: एमपी में उज्जैन नगर निगम नए शहर में सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और देवास रोड तरणताल के नजदीक रवीन्द्रनाथ टैगोर चौराहे से दो तालाब तक मार्ग का चौड़ीकरण करेगा। इन दोनों मार्गो के चौड़ीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए पहले में प्रभावितों को नोटिस बांटने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कार्य शुरू करने के बाद नगर निगम ने अब नए शहर के भी दो और प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और आरएनटी चौराहे से दो तालाब मार्ग शामिल है। चौड़ीकरण को लेकर शासन से मंजूरी मिल चुकी है।
अब जल्द ही नगर निगम प्रभावितों को नोटिस जारी करने वाला है। इन दोनों मार्गो पर कार्य शुरू होने के बाद शहर में चौड़े हो रहे मार्गो की संख्या आधा दर्जन से अधिक हो जाएगी। हालांकि सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग चौड़ीकरण को लेकर कुछ क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया है।निगम कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने बताया, योजना में मार्गों के चौड़ीकरण के साथ सेंटर डिवाइडर का भी प्रावधान किया गया है।
लागतः 15 करोड़ रुपए
कुल लंबाई: 1500 मीटर
चौड़ा होगाः 30 मीटर
मकान प्रभावित हो रहे: 26
धर्म स्थल प्रभावित हो रहेः 6
लागतः 13 करोड़ रुपए
कुल लंबाई: 1000 मीटर
चौड़ा होगा: 18 मीटर
मकान प्रभावित हो रहे - 78
धर्म स्थल प्रभावित हो रहे- 2
-कोयला फाटक से गोपाल मंदिर मार्ग
-वीडी क्लाथ मार्केट से शिप्रा छोटा पुल मार्ग
-गाड़ी अड्डा से शिप्रा बड़ा पुल मार्ग
-गदा पुलिया से शिप्रा लालपुल मार्ग
-लोहार पट्टी केटीएम शोरुम से नीलगंगा मार्ग
चौड़ीकरण योजना को लेकर निगम आगामी तैयारी कर रहा है वहीं कुछ रहवासी इसके विरोध में भी हैं। सोमवार को कुछ रहवासियों ने सीमांकन करने आई निगम टीम का विरोध किया था। इसके बाद चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को बैठक होना थी जो नहीं हो सकी। अब 15 जनवरी को बैठक संभव है।
