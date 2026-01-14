एमपी में ’30 मीटर’ तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण, प्रभावित होंगे 104 मकान

MP News: एमपी में उज्जैन नगर निगम नए शहर में सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और देवास रोड तरणताल के नजदीक रवीन्द्रनाथ टैगोर चौराहे से दो तालाब तक मार्ग का चौड़ीकरण करेगा। इन दोनों मार्गो के चौड़ीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए पहले में प्रभावितों को नोटिस बांटने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कार्य शुरू करने के बाद नगर निगम ने अब नए शहर के भी दो और प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें सांदीपनि चौराहे से उदयन मार्ग और आरएनटी चौराहे से दो तालाब मार्ग शामिल है। चौड़ीकरण को लेकर शासन से मंजूरी मिल चुकी है।