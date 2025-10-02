एमपी में मवेशी को बचाने बाघ से भिड़ गया चरवाहा…

tiger (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में एक बार फिर बाघ के हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र की सेहरा बीट के आर एफ 450 की है जहां रोजाना की तरह चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए गया था। इसी दौरान घात लगाए बाघ ने मवेशी का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर दिया। चरवाहा मवेशी को बचाने के लिए पहुंचा तो बाघ ने उस पर भी हमला कर दिया।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र की सेहरा बीट के आर एफ 450 में मोहन सिंह नाम का चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए गया था। तभी बाघ ने मवेशी पर हमला कर दिया, मवेशी को बचाने के लिए चरवाहा मोहन सिंह शोर मचाते हुए नजदीक पहुंचा तो बाघ ने उस पर भी हमला कर दिया। बाघ के हमले में मोहन के पेट और सिर में गंभीर चोटे आई हैं और उसे गंभीर हालत में मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं इस घटना के बाद बांधवगढ़ टाइगर प्रबंधन की टीम बाघ की सर्चिंग में जुटी हुई है और स्थानीय ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की है। टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक भरत गायकवाड़ ने बताया कि घायल चरवाहा को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार टीम इलाके में सर्चिंग कर निगरानी में लगी हुई है।
