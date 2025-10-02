एमपी में मवेशी को बचाने बाघ से भिड़ गया चरवाहा…

mp news: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में एक बार फिर बाघ के हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र की सेहरा बीट के आर एफ 450 की है जहां रोजाना की तरह चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए गया था। इसी दौरान घात लगाए बाघ ने मवेशी का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर दिया। चरवाहा मवेशी को बचाने के लिए पहुंचा तो बाघ ने उस पर भी हमला कर दिया।