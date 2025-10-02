Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

एमपी में मवेशी को बचाने बाघ से भिड़ गया चरवाहा…

mp news: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में चरवाहा मवेशियों को चराने के लिए ले गया था तभी मवेशी पर बाघ ने हमला किया...।

less than 1 minute read

उमरिया

image

Shailendra Sharma

Oct 02, 2025

umaria

tiger (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में एक बार फिर बाघ के हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र की सेहरा बीट के आर एफ 450 की है जहां रोजाना की तरह चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए गया था। इसी दौरान घात लगाए बाघ ने मवेशी का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर दिया। चरवाहा मवेशी को बचाने के लिए पहुंचा तो बाघ ने उस पर भी हमला कर दिया।

मवेशी को बचाने बाघ से भिड़ा शख्स

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र की सेहरा बीट के आर एफ 450 में मोहन सिंह नाम का चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए गया था। तभी बाघ ने मवेशी पर हमला कर दिया, मवेशी को बचाने के लिए चरवाहा मोहन सिंह शोर मचाते हुए नजदीक पहुंचा तो बाघ ने उस पर भी हमला कर दिया। बाघ के हमले में मोहन के पेट और सिर में गंभीर चोटे आई हैं और उसे गंभीर हालत में मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बाघ की सर्चिंग में जुटी टाइगर रिजर्व की टीम

वहीं इस घटना के बाद बांधवगढ़ टाइगर प्रबंधन की टीम बाघ की सर्चिंग में जुटी हुई है और स्थानीय ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की है। टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक भरत गायकवाड़ ने बताया कि घायल चरवाहा को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार टीम इलाके में सर्चिंग कर निगरानी में लगी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Oct 2025 07:27 pm

Published on:

02 Oct 2025 07:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / एमपी में मवेशी को बचाने बाघ से भिड़ गया चरवाहा…

