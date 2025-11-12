shocking video: ये AI का नहीं असली वीडियो है…आगे-आगे टाइगर पीछे-पीछे लोग..

shocking People following tiger and making videos
shocking video: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले से टाइगर के कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में टाइगर एक गांव में घूमता दिख रहा है और हैरानी की बात ये है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर टाइगर का महज कुछ कदमों की दूरी से पीछा करते हुए वीडियो बनाते दिख रहे हैं। इतना ही एक छत पर खड़े होकर भी लोग टाइगर का वीडियो बना रहे हैं जिनके पास आकर टाइगर दहाड़ भी मारता है लेकिन इसके बावजूद लोग उसका वीडियो बनाते रहे।
जो वीडियो सामने आए हैं वो उमरिया जिले के चंसुरा गांव के हैं। जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ ने एक खेत में आ गया है और लगातार वहीं पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। बुधवार को गांव में टाइगर के घुसने से पहले तो गांव में हड़कंप मच गया लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। गांव वालों ने बाघ का तमाशा बना दिया। गांव में घूम रहे बाघ के पीछे कुछ कदमों की ही दूरी पर लोग मोबाइल लेकर पीछा करते रहे। अगर टाइगर भड़क जाता तो किसी पर हमला भी कर सकता था हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि खेत पर बने मकान की छत पर कुछ लोग खड़े हैं। तभी खेत में से भागता हुआ टाइगर भागते हुए आता है और मकान के पास आकर गुर्राकर दहाड़ मारता है। जिस छत पर लोग खड़े होकर टाइगर का वीडियो बना रहे थे उसकी ऊंचाई 10-12 फीट ही होना प्रतीत हो रहा है। इधर गांव के अंदर बाघ की मौजूदगी के बाद पार्क प्रबंधन की टीम बाघ को भगाने का प्रयास कर रहा है लेकिन बाघ लगातार गांव के पास डेरा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं बाघ ने दो मवेशियों का शिकार भी किया है। पार्क प्रबंधन की टीम ने गांव के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
