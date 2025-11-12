shocking video: ये AI का नहीं असली वीडियो है…आगे-आगे टाइगर पीछे-पीछे लोग..

दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि खेत पर बने मकान की छत पर कुछ लोग खड़े हैं। तभी खेत में से भागता हुआ टाइगर भागते हुए आता है और मकान के पास आकर गुर्राकर दहाड़ मारता है। जिस छत पर लोग खड़े होकर टाइगर का वीडियो बना रहे थे उसकी ऊंचाई 10-12 फीट ही होना प्रतीत हो रहा है। इधर गांव के अंदर बाघ की मौजूदगी के बाद पार्क प्रबंधन की टीम बाघ को भगाने का प्रयास कर रहा है लेकिन बाघ लगातार गांव के पास डेरा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं बाघ ने दो मवेशियों का शिकार भी किया है। पार्क प्रबंधन की टीम ने गांव के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।