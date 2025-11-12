Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

MP News: 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरह नोंचा, आईसीयू में भर्ती मासूम की हालत नाजुक...।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Nov 12, 2025

neemuch

4 year Girl street dogs attack admitted in Hospital ICU

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच से बुधवार को दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां आवारा कुत्तों ने एक बार फिर एक मासूम को बुरी तरह से नोंच डाला। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शहर के कैंट थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर- 18 स्थित शालीमार कॉलोनी की है। जहां आवारा कुत्तों का झुंड मासूम को घर की दहलीज से खींचकर ले गया।

घर के बाहर से खींच कर ले गया

बुधवार सुबह केंट थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 स्थित शालीमार कॉलोनी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां तीन से चार आवारा कुत्तों ने 4 साल की मासूम बच्ची अलसीफा पर हमला कर दिया। अलसीफा अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा और उसे खींचकर ले गया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और किसी तरह मासूम बच्ची अलसीफा को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। कुत्तों के हमले में बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं जिसे तुरंत लहूलुहान हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे।

आईसीयू में भर्ती है बच्ची

मासूम बच्ची अलसीफा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर घाव हो हुए हैं। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची के मुंह पर करीब 10 से 12 टांके आए हैं, वहीं आंख के पास भी गहरी चोट है जिससे आंख थोड़ी बाहर आ गई है। फिलहाल बालिका की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बालिका की मां फिरोजा बी ने बताया कि अलसीफा मैगी खाने के बाद घर के आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक कुत्ते आकर उसे नोंचने लगे। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में पहले भी दो बार ऐसे हमले हो चुके हैं। एक बार एक बालिका के पैर में और दूसरी बार एक महिला को कुत्तों ने काट लिया था।

ये भी पढ़ें

ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- ‘रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद’, इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप
नर्मदापुरम
ITARSI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 05:28 pm

Published on:

12 Nov 2025 05:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दहेज का सामान लेकर लौट रहा था परिवार तभी मिली ‘दुल्हन’ की मौत की खबर

neemuch
नीमच

success story: DSP बनकर किसान की बेटी पूजा ने भाई से किया वादा निभाया

NEEMUCH POOJA JAT
नीमच

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में राजस्थान से दिल्ली जा रहा नशीला पदार्थ पकड़ा

Central Bureau of Narcotics Action
नीमच

बेहोश होकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग, CPR देकर डायरेक्टर ने बचाई जान, वीडियो वायरल

MP News
नीमच

नशे में धुत ASI ने कार से एक साथ 4 बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Road Accident
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.