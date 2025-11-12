एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

4 year Girl street dogs attack admitted in Hospital ICU
MP News: मध्यप्रदेश के नीमच से बुधवार को दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां आवारा कुत्तों ने एक बार फिर एक मासूम को बुरी तरह से नोंच डाला। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शहर के कैंट थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर- 18 स्थित शालीमार कॉलोनी की है। जहां आवारा कुत्तों का झुंड मासूम को घर की दहलीज से खींचकर ले गया।
बुधवार सुबह केंट थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 स्थित शालीमार कॉलोनी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां तीन से चार आवारा कुत्तों ने 4 साल की मासूम बच्ची अलसीफा पर हमला कर दिया। अलसीफा अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा और उसे खींचकर ले गया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और किसी तरह मासूम बच्ची अलसीफा को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। कुत्तों के हमले में बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं जिसे तुरंत लहूलुहान हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे।
मासूम बच्ची अलसीफा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर घाव हो हुए हैं। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची के मुंह पर करीब 10 से 12 टांके आए हैं, वहीं आंख के पास भी गहरी चोट है जिससे आंख थोड़ी बाहर आ गई है। फिलहाल बालिका की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बालिका की मां फिरोजा बी ने बताया कि अलसीफा मैगी खाने के बाद घर के आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक कुत्ते आकर उसे नोंचने लगे। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में पहले भी दो बार ऐसे हमले हो चुके हैं। एक बार एक बालिका के पैर में और दूसरी बार एक महिला को कुत्तों ने काट लिया था।
