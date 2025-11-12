एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

मासूम बच्ची अलसीफा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर घाव हो हुए हैं। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची के मुंह पर करीब 10 से 12 टांके आए हैं, वहीं आंख के पास भी गहरी चोट है जिससे आंख थोड़ी बाहर आ गई है। फिलहाल बालिका की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बालिका की मां फिरोजा बी ने बताया कि अलसीफा मैगी खाने के बाद घर के आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक कुत्ते आकर उसे नोंचने लगे। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में पहले भी दो बार ऐसे हमले हो चुके हैं। एक बार एक बालिका के पैर में और दूसरी बार एक महिला को कुत्तों ने काट लिया था।