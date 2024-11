Things To Do During Summer Vacation: छुट्टियों में सीखें ये 7 चीजें और रहें दूसरे छात्रों से आगे

•Apr 16, 2024 / 11:18 am• Shambhavi Shivani

Things To Do During Summer Vacation: गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक-एक कर लगभग सभी स्कूलों ने गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश ने तो नए सत्र की शुरुआत से पहले ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने भी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है।

गर्मी की छुट्टियां साल की सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक होती है। कई जगहों पर एक तो कई जगहों पर डेढ़ महीने की गर्मी की छुट्टी रहती है। ऐसे में छात्रों के पास पर्याप्त समय होता है। इस समय का सदुपयोग करके आप एक्स्ट्रा कोचिंग कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं और ऐसे तमाम काम कर सकते हैं, जिसके लिए स्कूल करते हुए आपके पास समय नहीं रहता था। आज हम इस लेख में जानेंगे कि गर्मी की छुट्टियों (What to do During Summer Vacation) का कैसे सही इस्तेमाल करें। योगा सीखें (Yoga Training During Summer Vacation) गर्मी के मौसम में बच्चों को करीब दो महीने की छुट्टी मिलती है। इस दौरान माता-पिता बच्चों को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करें। छुट्टियां देने के पीछे सरकार व स्कूलों का भी यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की सेहत तंदुरुस्त रहे। अभिभावक अपने बच्चों के साथ घर में ही योगा की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं या फिर किसी क्लासेज को जॉइन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें इस राज्य ने नए सत्र शुरू होने से पहले ही जारी की छुट्टियों की तारीख आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज करें (Art & Craft Classes) आपके बच्चों की रूचि अगर पेंटिंग में है तो उनका दाखिला आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज में कराएं। मन पसंद चीजों के लिए समय निकालना भी जरूरी है। छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटीज (Extra Curricular Activities) में शामिल होना चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास होता है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के जरिए केंद्र सरकार भी छात्रों में कला और कौशल विकसित करने की बात करती है। आपके बच्चों की रूचि अगर पेंटिंग में है तो उनका दाखिला आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज में कराएं। मन पसंद चीजों के लिए समय निकालना भी जरूरी है। छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटीज (Extra Curricular Activities) में शामिल होना चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास होता है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के जरिए केंद्र सरकार भी छात्रों में कला और कौशल विकसित करने की बात करती है। कंप्यूटर क्लासेज (Computer Classes) आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान हर किसी की जरूरत है। कई ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जिनकी मदद से 10वीं और 12वीं के बाद नौकरी मिल सकती है। ऐसे में इस गर्मी की छुट्टी में अपने बच्चों का एडमिशन कंप्यूटर क्लासेज में कराएं। यह भी पढ़ें OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार फ्री में कराएगी कंप्यूटर ट्रेनिंग डांस और म्यूजिक डांस और म्यूजिक दोनों ही हमारे शारीरिक और मानिसक सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में छुट्टियों के दौरान बच्चों का दाखिला डांस और म्यूजिक क्लासेज में करा सकते हैं। इससे उनका मन भी लगा रहेगा और साथ ही वो नई-नई चीजें सीखेंगे। डांस और म्यूजिक दोनों ही हमारे शारीरिक और मानिसक सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में छुट्टियों के दौरान बच्चों का दाखिला डांस और म्यूजिक क्लासेज में करा सकते हैं। इससे उनका मन भी लगा रहेगा और साथ ही वो नई-नई चीजें सीखेंगे। लैंग्वेज क्लासेज (Learn Language During Summer Vacation) घर बैठे आपके बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। विदेशी भाषा सीखने से भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कोर्सेरा और गूगल की मदद से बच्चे ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यह भी पढ़ें घर बैठे सीखें ये 5 विदेशी भाषा, भारत में है खूब डिमांड स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें डेढ़ से दो महीनों के ब्रेक का फायदा उठाकर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। समर वेकेशन 2024 में एक्सट्रा क्लास या कोचिंग के जरिए अपनी पढ़ाई को मजबूत भी कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में किसी स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। डेढ़ से दो महीनों के ब्रेक का फायदा उठाकर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। समर वेकेशन 2024 में एक्सट्रा क्लास या कोचिंग के जरिए अपनी पढ़ाई को मजबूत भी कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में किसी स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। क्विज कंपटीशन का हिस्सा बनें कई छात्रों का दिमाग तो तेज होता है लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को क्विज कंपटीशन आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों का टाइम भी पास होगा और वे रोचक जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। किन-किन राज्यों ने किया गर्मी की छुट्टियों का ऐलान (Summer Vacation 2204) मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इस सत्र की गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 1 मई से लेकर 15 जून 2024 तक छुट्टियां रहेंगी। वहीं दिल्ली में इस साल कुल 1 महीने 19 दिनों की गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। दिल्ली के स्कूलों में 11 मई से 30 जून के बीच छुट्टियां रहेंगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में गर्मी की छुट्टियों को लेकर घोषणा की है। बिहार के स्कूलों में 15 अप्रैल से छुट्टियां शुरू होंगी और 15 मई 2024 को समाप्त होंगी।

