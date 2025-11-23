Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

एक ही परिवार के 12 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे आत्मदाह के लिए, पेट्रोल के साथ पुलिस ने पकड़ा

12 people of family reached CM residence to commit suicide लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर उन्नाव के रहने वाले एक ही परिवार के 12 सदस्य आत्मदाह करने के लिए पहुंच गए। शक के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पेट्रोल भी मिला। यह देख पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उन्नाव पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 23, 2025

आत्मदाह के लिए पहुंच परिवार (फोटो सोर्स- एक्स उन्नाव पुलिस)

फोटो सोर्स- एक्स उन्नाव पुलिस

12 people of family reached CM residence to commit suicide लखनऊ स्थित आवास की तरफ बढ़ रहे एक परिवार के लोगों के हाव-भाव पुलिस को संदिग्ध लगे। छानबीन में उनके पास पेट्रोल मिला। यह देख पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। सभी को लेकर थाने आ गए और उनसे पूछताछ की गई। जानकारी हुई कि वे उन्नाव से आए हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके बाद वे परिवार के साथ आत्मदाह करने आए हैं। जिसमें 6 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इस संबंध में उन्नाव पुलिस ने 'एक्स' पर बताया कि दबाव बनाने के लिए सभी लखनऊ गए हैं। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। घटना उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र की है।

छह नाबालिग भी शामिल थे

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के लोणानी खेड़ा गांव निवासी कप्तान यादव अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ लखनऊ पहुंच गया। सभी खौफनाक घटना को अंजाम देने के लिए लखनऊ आए थे। लाल बत्ती चौराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस की निगाह पैदल जा रहे ग्रुप पर पड़ी। तलाशी लेने पर पेट्रोल मिला। पूछताछ में कप्तान यादव ने पुलिस को बताया कि पड़ोस गांव के रहने वाले कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं। एससी एसटी का मुकदमा लिखवा चुके हैं।

21 नवंबर को छेड़छाड़ की घटना

पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जिसका उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत उन्होंने उच्चाधिकारियों से भी की है। कप्तानी यादव ने थाने में दिए तहरीर में बताया कि बीते 21 नवंबर की शाम 4:00 बजे जिस समय वह खेत में काम करने के लिए गया था।

उनकी बेटी नदी की ओर गई थी

उनकी 16 साल की बेटी नदी की ओर गई थी। पड़ोस के गांव के रहने वाले रोहित यादव पुत्र प्रताप और सरोज यादव मौके पर मौजूद थे। दोनों ने उनकी बेटी को गलत नीयत से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगे। विरोध करने पर प्राइवेट पार्ट पर हमला बोल दिया। शोर-शराबा सुनकर परिवार के साथ मौके पर गया तो दोनों आरोपी भाग निकले।

परिवार के साथ मारपीट की गई

कप्तान यादव ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में गांव के ही रहने वाले जगदीश यादव को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जगदीश यादव ने रोहित के बड़े भाई करण को फोन कर दिया। मौके पर माहिर पुत्र ताहिर और करण मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने उनकी बेटी के साथ धक्का-मुक्की की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की।

डायल 112 मौके पर आई थी

इस बीच कप्तान यादव की बेटियां शैलेंद्र, सोनी, शेरानी, मोनी मौके पर पहुंच गई। जिनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनका मोबाइल भी गायब हो गया। उन्होंने डायल 112 पर फोन करके घटना की जानकारी दी। लेकिन पुलिस बिना किसी कार्रवाई के लौट गई। जबकि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया कार्यवाही न करने से परिवार दहशत में है। 

क्या कहती है उन्नाव पुलिस?

इस मामले को लेकर उन्नाव पुलिस ने 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखनऊ गए व्यक्तियों के खिलाफ आसीवन थाना में एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे दबाव बनाने के लिए लखनऊ गए हैं। लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एक ही परिवार के 12 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे आत्मदाह के लिए, पेट्रोल के साथ पुलिस ने पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बंपर भर्ती, बनाई गई वरीयता सूची, करें ऑनलाइन आवेदन

जिलाधिकारी गौरांग राठी (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)
उन्नाव

डीएम का आदेश: 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालय बंद

जिलाधिकारी उन्नाव (फोटो सोर्स- सूचना विभाग)
उन्नाव

पत्नी की हत्या कर आरोपी शव के पास बैठा रहा, पुलिस को फोन कर दी जानकारी, मचा कोहराम

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

पुलिस-अधिवक्ता हिंसक विवाद: थाना प्रभारी लाइन हाजिर, ज्ञानेंद्र सिंह नये प्रभारी, चार प्रभारी इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

थाना प्रभारी ने वकील और उसकी मां-बहन को डंडे, बेल्ट जो मिला उससे पीटा, अधिवक्ताओं के हमले से सिपाही घायल

घायल अधिवक्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.