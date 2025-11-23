एक ही परिवार के 12 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे आत्मदाह के लिए, पेट्रोल के साथ पुलिस ने पकड़ा

12 people of family reached CM residence to commit suicide लखनऊ स्थित आवास की तरफ बढ़ रहे एक परिवार के लोगों के हाव-भाव पुलिस को संदिग्ध लगे। छानबीन में उनके पास पेट्रोल मिला। यह देख पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। सभी को लेकर थाने आ गए और उनसे पूछताछ की गई। जानकारी हुई कि वे उन्नाव से आए हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके बाद वे परिवार के साथ आत्मदाह करने आए हैं। जिसमें 6 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इस संबंध में उन्नाव पुलिस ने 'एक्स' पर बताया कि दबाव बनाने के लिए सभी लखनऊ गए हैं। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। घटना उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र की है।