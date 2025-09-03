उन्नाव में 28 में लेखपालों का स्थानांतरण, उदयभान सिंह को भेजा गया हसनगंज

28 lekhpal transferred in Unnao, Udaybhan Singh sent to Hasanganj उन्नाव में जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में 28 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिनमें पुरवा, हसनगंज, सदर, बीघापुर, बांगरमऊ तहसील प्रभावित हुए हैं। अपने आदेश में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड़ में बताया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भी दी गई है। उप जिलाधिकारी तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रतिलिपि भेजी गई है कि स्थानांतरित लेखपालों को तत्काल कार्य मुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।