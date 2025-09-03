उन्नाव में 28 में लेखपालों का स्थानांतरण, उदयभान सिंह को भेजा गया हसनगंज

28 lekhpal transferred in Unnao, Udaybhan Singh sent to Hasanganj उन्नाव में जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में 28 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिनमें पुरवा, हसनगंज, सदर, बीघापुर, बांगरमऊ तहसील प्रभावित हुए हैं। अपने आदेश में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड़ में बताया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भी दी गई है। उप जिलाधिकारी तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रतिलिपि भेजी गई है कि स्थानांतरित लेखपालों को तत्काल कार्य मुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।
बीघापुर के लेखपाल संदीप कुमार, संतोष कुमार साहू, राजेश कुमार और संजय कुमार को सदर तहसील स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही पुरवा के लेखपाल पंकज सिंह और आशु कुमार श्रीवास्तव को भी सदर भेजा गया है।
जबकि हसनगंज के लेखपाल यशवंत राठौर, प्रशांत मिश्रा को बांगरमऊ से सदर स्थानांतरित किया गया है। कुलदीप सिंह और अवनीश तिवारी को सदर से हसनगंज भेजा गया है। हसनगंज से अजय कुमार यादव, महेंद्र कुमार और पंकज पांडे को सादर तहसील स्थानांतरित किया गया है। जबकि हसनगंज से ही सोनू कुमार और सुनील सिंह को बीघापुर भेजा गया है।
बांगरमऊ से तनवीर अहमद को बीघापुर, रामनायक गुप्ता और विवेक सिंह कनौजिया को हसनगंज से सफीपुर स्थानांतरित किया गया है। कमल किशोर और देवेंद्र सिंह को सफीपुर से हसनगंज भेजा गया है। जबकि गोविंद स्वरूप को बांगरमऊ से सफीपुर स्थानांतरित किया गया है।
सुनील कुमार को सफीपुर से बांगरमऊ, मर्दन सिंह को पुरवा से बांगरमऊ, सूर्यकांत, पंकज कुमार और उदयभान सिंह को बीघापुर से हसनगंज ट्रांसफर किया गया है। दिनेश कुमार को पुरवा से हसनगंज, शिवराज को सफीपुर से हसनगंज स्थानांतरित किया गया है।