Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में 28 में लेखपालों का स्थानांतरण, उदयभान सिंह को भेजा गया हसनगंज

28 lekhpal transferred in Unnao उन्नाव में 28 लेखपालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिन्हें एक तहसील क्षेत्र से दूसरे तहसील क्षेत्र में भेजा गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व इन यह आदेश जारी किया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 03, 2025

जिलाधिकारी गौरांग राठी (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)

28 lekhpal transferred in Unnao, Udaybhan Singh sent to Hasanganj उन्नाव में जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में 28 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिनमें पुरवा, हसनगंज, सदर, बीघापुर, बांगरमऊ तहसील प्रभावित हुए हैं। अपने आदेश में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड़ में बताया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भी दी गई है। उप जिलाधिकारी तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रतिलिपि भेजी गई है कि स्थानांतरित लेखपालों को तत्काल कार्य मुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।

इन लेखपालों को किया गया स्थानांतरित

बीघापुर के लेखपाल संदीप कुमार, संतोष कुमार साहू, राजेश कुमार और संजय कुमार को सदर तहसील स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही पुरवा के लेखपाल पंकज सिंह और आशु कुमार श्रीवास्तव को भी सदर भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

हसनगंज से बांगरमऊ स्थानांतरित

जबकि हसनगंज के लेखपाल यशवंत राठौर, प्रशांत मिश्रा को बांगरमऊ से सदर स्थानांतरित किया गया है। कुलदीप सिंह और अवनीश तिवारी को सदर से हसनगंज भेजा गया है। हसनगंज से अजय कुमार यादव, महेंद्र कुमार और पंकज पांडे को सादर तहसील स्थानांतरित किया गया है। जबकि हसनगंज से ही सोनू कुमार और सुनील सिंह को बीघापुर भेजा गया है।

तनवीर अहमद को बीघापुर भेजा गया

बांगरमऊ से तनवीर अहमद को बीघापुर, रामनायक गुप्ता और विवेक सिंह कनौजिया को हसनगंज से सफीपुर स्थानांतरित किया गया है। कमल किशोर और देवेंद्र सिंह को सफीपुर से हसनगंज भेजा गया है। जबकि गोविंद स्वरूप को बांगरमऊ से सफीपुर स्थानांतरित किया गया है।

सुनील कुमार को सफीपुर से बांगरमऊ भेजा गया

सुनील कुमार को सफीपुर से बांगरमऊ, मर्दन सिंह को पुरवा से बांगरमऊ, सूर्यकांत, पंकज कुमार और उदयभान सिंह को बीघापुर से हसनगंज ट्रांसफर किया गया है। दिनेश कुमार को पुरवा से हसनगंज, शिवराज को सफीपुर से हसनगंज स्थानांतरित किया गया है।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी
उन्नाव
सितंबर महीने की छुट्टियां (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में 28 में लेखपालों का स्थानांतरण, उदयभान सिंह को भेजा गया हसनगंज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट