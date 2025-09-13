Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा: फूट-फूट कर रोए पूर्व राज्यमंत्री प्रदीप जैन, कुल 13 कांग्रेसियों को मिली सजा

78595 cases settled in National Lok Adalat उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें की 78595 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा बैंक रिकवरी सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 13, 2025

78595 cases settled in National Lok Adalat उन्नाव न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 78595 वादों का निस्तारण किया गया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने को कहा। अदालत में लंबित वादों की संख्याओं को कम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, बीएसएनल एवं फाइनेंस कंपनी से जुड़े वादों सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर सत्यवान सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनील कुमार वर्मा सहित अन्य जज अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के वादों का निस्तारण किया गया जिसमें 5,20,75,000 का प्रतिकर अवार्ड किया गया। इसी प्रकार बैंक रिकवरी के 949 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 10,95,48,000 रुपए की अदायगी तय की गई।
बीएसएनएल एवं फाइनेंस कंपनी के 74 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 10,95,48,000 रुपए की अदायगी तय की गई।

ये भी पढ़ें

‘तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…’, लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश
कानपुर
तुम्हारे मां-बाप विलेन...(फोटो सोर्स- पत्रिका)

मोटर दुर्घटना के 73 दावों का निस्तारण

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 73 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 5,20,75,000 रुपए का प्रतिकर अवार्ड किया गया। वैवाहिक के 130 वादों का निस्तारण किया गया। जबकि बैंक रिकवरी के 949 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 10,95,48,000 रुपए की अदायगी तय की गई। बीएसएनएल एवं फाइनेंस कंपनी के 74 वादों में निस्तारण किया गया। 10,95,48,000 की अदायगी के आदेश दिए गए।‌ वैवाहिक वादों में 130 वादों का निस्तारण किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा: फूट-फूट कर रोए पूर्व राज्यमंत्री प्रदीप जैन, कुल 13 कांग्रेसियों को मिली सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.