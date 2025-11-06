आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे से 60 यात्रियों से भरी स्लीपर बस नीचे गिरी, मचा कोहराम, 20 यात्री घायल

Agra Lucknow expressway accident उन्नाव में दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से नीचे गिर गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। चीख-पुकार सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी यात्रियों को बाहर निकल गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घायल 20 यात्रियों को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दिल्ली से बनारस जा रही थी। जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, बनारस की आदि की सवारियां बैठी थी। घटना हसनगंज थाना क्षेत्र की है।