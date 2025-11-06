आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे से 60 यात्रियों से भरी स्लीपर बस नीचे गिरी, मचा कोहराम, 20 यात्री घायल

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया
Agra Lucknow expressway accident उन्नाव में दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से नीचे गिर गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। चीख-पुकार सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी यात्रियों को बाहर निकल गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घायल 20 यात्रियों को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दिल्ली से बनारस जा रही थी। जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, बनारस की आदि की सवारियां बैठी थी। घटना हसनगंज थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा से लखनऊ की तरफ आने वाली एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर कोच अनियंत्रित होकर सड़क छोड़ गहरी गड्ढे में पलट गई। इस दौरान बस कई पलटा खाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हसनगंज थाना पुलिस ने राहत और बचाव कर चलाया। यूपीडा की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।
क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार ने बताया कि हसनगंज पुलिस और यूपीडा की टीम के संयुक्त प्रयास से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। जिनमें से 20 को लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में भेजा गया है। बस में 60 सवारियां बैठी थी। अन्य दूसरी सवारी को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। बस दिल्ली से बनारस जा रही थी। जिसमें लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर आदि की सवारियां बैठी थी
