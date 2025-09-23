Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: ट्राला ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को रौंदा, 3 की मौत, शिनाख्त नहीं

Agra Lucknow Expressway horrific accident उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे में दो चालक और एक क्लीनर की मौत हो गई है। जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृतकों के शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 23, 2025

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क हादसा (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब

Agra Lucknow Expressway horrific accident आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। जब पंचर ट्रक का पहिया बदल रहे ड्राइवर और क्लीनर को ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर कितना जबरदस्त था कि ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्राला का ड्राइवर की केबिन में ही फंस गया। जिसे घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया। लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि तीनों की ही पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।

बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब तीन लोगों की मौत हो गई। जिसमें दो ड्राइवर और एक क्लीनर शामिल है। घटनाक्रम के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के देवखरी चौकी के पास एक ट्रक पंचर हो गया। ड्राइवर और क्लीनर दोनों ट्रक किनारे खड़ी करके पंचर पहिया बदल रहे थे‌। उसी समय तेज रफ्तार ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राला का केबिन और चेचिस अलग हो गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मौके पर मौत हो गई। ट्राला का चालक भी चेचिस में ही फंस गया। जिसे काफी देर बाद बाहर निकल गया।

क्या कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक?

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण प्रेमचंद ने बताया कि ट्रक का पहिया बदल रहे ड्राइवर और क्लीनर को ट्राला के टक्कर मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्राला का चालक भी केबिन में फंस गया। जिसे बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं। अभी इनकी पहचान नहीं हुई है।

Published on:

23 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: ट्राला ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को रौंदा, 3 की मौत, शिनाख्त नहीं

