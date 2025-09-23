आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: ट्राला ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को रौंदा, 3 की मौत, शिनाख्त नहीं

Agra Lucknow Expressway horrific accident आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। जब पंचर ट्रक का पहिया बदल रहे ड्राइवर और क्लीनर को ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर कितना जबरदस्त था कि ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्राला का ड्राइवर की केबिन में ही फंस गया। जिसे घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया। लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि तीनों की ही पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।
