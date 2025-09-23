आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: ट्राला ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को रौंदा, 3 की मौत, शिनाख्त नहीं

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब तीन लोगों की मौत हो गई। जिसमें दो ड्राइवर और एक क्लीनर शामिल है। घटनाक्रम के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के देवखरी चौकी के पास एक ट्रक पंचर हो गया। ड्राइवर और क्लीनर दोनों ट्रक किनारे खड़ी करके पंचर पहिया बदल रहे थे‌। उसी समय तेज रफ्तार ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राला का केबिन और चेचिस अलग हो गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मौके पर मौत हो गई। ट्राला का चालक भी चेचिस में ही फंस गया। जिसे काफी देर बाद बाहर निकल गया।