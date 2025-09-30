शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, बृहस्पतिवार को नहीं खुलेंगी दुकानें, दिए गए सख्त निर्देश

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
Bad news for alcohol drinkers शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। बृहस्पतिवार को शराब की बिक्री नहीं होगी। जिले में सभी दुकानें बंद रहेगी। सहायक आबकारी आयुक्त ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी लाइसेंस की शर्तों में यह बंदी शामिल है। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर सभी दुकानदारों को बता दिया गया है। सभी आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अवैध अड्डों, संदिग्ध गांव, ढाबों में भी अवैध मदिरा की बिक्री किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है। यह आदेश देसी-विदेशी सहित अन्य सभी दुकानों पर लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने इस संबंध में जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। जिसके अनुसार गांधी जयंती के अवसर पर अनुज्ञापन शर्तों के अनुसार सभी आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे। आबकारी निरीक्षकों और स्टाफ को क्षेत्र में रहकर भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की बिक्री न होने पाए। इसके साथ ही दुकानों में भी बिक्री ना हो। यह भी सुनिश्चित करेंगे। यदि दुकान खुली पाई जाती है तो उसके विरुद्ध तत्काल निर्माण अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि सभी आबकारी निरीक्षक इस बात का भी ध्यान रखें कि अवैध अड्डों, संदिग्ध गांव और ढाबों पर भी अवैध मदिरा की बिक्री न होने पाए। उक्त निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर पालन किया जाए। इसकी प्रति जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है। शराब नशा करने वालों के लिए यह बुरी खबर है। 2 अक्टूबर को उन्हें शराब नहीं मिलेगी। 10 बजे से दूसरे दिन रात 10 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी।
