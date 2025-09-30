शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, बृहस्पतिवार को नहीं खुलेंगी दुकानें, दिए गए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने इस संबंध में जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। जिसके अनुसार गांधी जयंती के अवसर पर अनुज्ञापन शर्तों के अनुसार सभी आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे। आबकारी निरीक्षकों और स्टाफ को क्षेत्र में रहकर भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं।‌ उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की बिक्री न होने पाए। इसके साथ ही दुकानों में भी बिक्री ना हो। यह भी सुनिश्चित करेंगे। यदि दुकान खुली पाई जाती है तो उसके विरुद्ध तत्काल निर्माण अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।