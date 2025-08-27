बारावफात जुलूस में ऊंचाई, गणेश प्रतिमा का विसर्जन, डीजे का वॉल्यूम, जानें जिला प्रशासन का यह निर्देश

Barawafaat procession height, immersion of Ganesh idol उन्नाव के विकास भवन में गणेश चतुर्थी और बारावफात के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी ने गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इस पर दिशा निर्देश दिए। बैठक में बारावफात जुलूस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे इंतजाम कर लिए जाएं। बैठक में बारावफात जुलूस को लेकर के भी चर्चा होगी। जिसमें ऊंचाई पर विशेष ध्यान रखना को कहा गया।