बारावफात जुलूस में ऊंचाई, गणेश प्रतिमा का विसर्जन, डीजे का वॉल्यूम, जानें जिला प्रशासन का यह निर्देश

Barawafaat procession height, immersion of Ganesh idol उन्नाव के विकास भवन में गणेश चतुर्थी और बारावफात के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी ने गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इस पर दिशा निर्देश दिए। बैठक में बारावफात जुलूस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे इंतजाम कर लिए जाएं। बैठक में बारावफात जुलूस को लेकर के भी चर्चा होगी। जिसमें ऊंचाई पर विशेष ध्यान रखना को कहा गया।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में विकास भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि बारावफात के जुलूस में ऊंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखा। जिससे कि कोई हादसा ना हो। जुलूस के दौरान भीड़ में किसी प्रकार की अफरा-तफरी ना हो। इस बात की भी व्यवस्था कर ली जाए। जुलूस समय से समाप्त हो जाए इस विषय में पहले से ही तैयारी कर ली जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। इसके लिए गड्ढा खुदवा कर उनमें विसर्जित किया जाए। आने जाने वाला मार्ग में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, क्लियर हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ग्राम प्रधान के साथ बैठक करके विसर्जन स्थल का भी चयन कर ले जो ज्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। विसर्जन स्थल छोटा हो या बड़ा, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
डीएम ग्राउंड राठी ने कहा कि मजिस्ट्रेट और संभागीय परिवहन अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। जो यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक्टर ट्राली में अधिक संख्या में लोग ना बैठे हैं। इस संबंध में आयोजकों से भी बात कर ली जाए। अधिशासी अभियंता भी ध्यान दें विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या ना हो। समिति के सदस्य और पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि आयोजन में नियम विरुद्ध कार्य न हो।
एसपी दीपक भूकर ने कहा कि डीजे की आवाज निर्धारित डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इस मौके पर गाने धार्मिक और भजन संबंधी बजाए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़, एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।