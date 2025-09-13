एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई: महिला लेखपाल को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

Big action by Anti Corruption उन्नाव में एंटी करप्शन टीम में महिला लेखपाल को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम महिला को अपने साथ स्थानीय थाना ले गई है। जहां उससे पूछताछ की गई। ‌इधर प्रशासन ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। महिला लेखपाल ने असंक्रमण भूमि को संक्रमणीय भूमि बनाने में परिवर्तन करने के लिए किसान से 75 हजार रुपए की मांग की थी। किसान ने एंटी करप्शन टीम को जानकारी दी। इसके बाद लखनऊ की एंटी करप्शन टीम में जाल बिछाकर महिला लेखपाल को गिरफ्तार रंगे हाथ पकड़ा। ‌मामला पुरवा तहसील का है।