उन्नाव

उन्नाव पुलिस में बड़ा फेरबदल: 20 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव

उन्नाव पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस लाइन से 14 उप निरीक्षकों को थाने की ड्यूटी पर भेजा गया है। चौकी प्रभारी क्योंकि प्रभारी सदर चौकी प्रभारी हरईपुर में परिवर्तन किया गया है।

Narendra Awasthi

Sep 04, 2025

पुलिस अधीक्षक उन्नाव दीपक भूकर (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
Big change in Unnao police उन्नाव में 20 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है जिसमें 14 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से खाने की ड्यूटी पर भेजा गया है उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को पुलिस लाइन से सदर कोतवाली का सदर चौकी प्रभारी बनाया गया है जबकि उपनिदेशक नेम सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी अस्थाई चौकी हरईपुर बेहटा मुजावर का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से थाना कोतवाली अजगैन महिला थाना और एस गंगा घाट मोरवा मां की हसनगंज आदि थानों में उप निरीक्षकों को भेजा गया है न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है।

न्याय व्यवस्था मजबूत करने के लिए उप निरीक्षकों के तबादले

पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी ऊगू थाना फतेहपुर 84 उप निरीक्षक गंगा प्रसाद को पुरवा थाना स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार पुलिस लाइन से उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश दीक्षित को चौकी प्रभारी को थाना फतेहपुर 84 बनाया गया है। पुलिस लाइन से उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव को सदर थाना कोतवाली भेजा गया है।‌

आसाराम सरोज को अजगैन भेजा गया

उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह को थाना अजगैन, उपनिरीक्षक आसाराम सरोज को अजगैन, उपनिरीक्षक रमेश कुमार को महिला थाना, उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को औरास, उप निरीक्षक अंगद सिंह को अचलगंज, महिला उप निरीक्षक श्रद्धा सिंह को गंगा घाट, उपनिरीक्षक कृष्ण चंद्र मोहन सक्सेना को थाना मौरावां, उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह को थाना मांखी, उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह यादव को थाना हसनगंज भेजा गया है।

अनिल कुमार त्रिपाठी को भेजा गया बारासगवर

जबकि थाना गंगा घाट से उप निरीक्षक हरिओम सिंह को थाना हसनगंज और पुलिस लाइन से उपनिरीक्षक कमलेश कुमार द्विवेदी को न्यायिक सम्मन सेल स्थानांतरित किया गया है। थाना सफीपुर से उपनिरीक्षक अनिल कुमार त्रिपाठी को बारासगवार, थाना औरास से मनोहर लाल यादव को यातायात पुलिस में स्थानांतरण किया गया है। चौकी प्रभारी सदर कोतवाली उपनिरीक्षक दीपक सिंह पटेल को प्रभारी जन सूचना प्रकोष्ठ के पद पर भेजा गया है।

04 Sept 2025 04:12 pm

