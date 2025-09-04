उन्नाव पुलिस में बड़ा फेरबदल: 20 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव

Big change in Unnao police उन्नाव में 20 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है जिसमें 14 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से खाने की ड्यूटी पर भेजा गया है उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को पुलिस लाइन से सदर कोतवाली का सदर चौकी प्रभारी बनाया गया है जबकि उपनिदेशक नेम सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी अस्थाई चौकी हरईपुर बेहटा मुजावर का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से थाना कोतवाली अजगैन महिला थाना और एस गंगा घाट मोरवा मां की हसनगंज आदि थानों में उप निरीक्षकों को भेजा गया है न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है।