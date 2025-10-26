सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज

BJP leader receives death threat उन्नाव में भाजपा नेता को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। हिंदू संगठन और नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि सदर विधायक और भगवंत नगर विधायक को दिवाली की शुभकामनाएं देने पर उन्हें जान से करने की धमकी मिली है यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रिया घटना होती है तो इसका दोषी धमकी देने वाला सारी जिम्मेदारी धमकी देने वाले की होगी सदर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर डीएस की धारा 351 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।