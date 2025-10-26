Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज

BJP leader receives death threat उन्नाव में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 26, 2025

रेलवे स्टेशन रोड पर जरूरतमंदों को तिवारी देते विमल द्विवेदी (फोटो सोर्स- आयोजक)

फोटो सोर्स- आयोजक)

BJP leader receives death threat उन्नाव में भाजपा नेता को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। हिंदू संगठन और नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि सदर विधायक और भगवंत नगर विधायक को दिवाली की शुभकामनाएं देने पर उन्हें जान से करने की धमकी मिली है यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रिया घटना होती है तो इसका दोषी धमकी देने वाला सारी जिम्मेदारी धमकी देने वाले की होगी सदर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर डीएस की धारा 351 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।

सनातन धर्म का प्रचार करने पर मिली धमकी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी लक्ष्मीकांत द्विवेदी उर्फ विमल द्विवेदी ने थाना में तहरीर देकर बताया है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक संगठन हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा समिति के माध्यम से दिव्यांगों, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इस दौरान सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है।

विधायकों को शुभकामनाएं देने पर मिली धमकी

लक्ष्मीकांत द्विवेदी उर्फ विमल द्विवेदी ने बताया कि पिछले दिनों सदर विधायक पंकज गुप्ता और भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला को उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी तो सदर कोतवाली क्षेत्र के जुरखन खेड़ा लोकैया खेड़ा निवासी अंशु यादव ने फेसबुक पर खुलेआम मार देने और बदला लेने की धमकी दी है। अंशु यादव के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके संबंध अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के साथ हैं। जिसके कारण उन्हें जान माल का खतरा है। यदि उनके साथ कोई भी अप्रिया घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अंशु यादव की होगी। उन्होंने अंशु यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

क्या कहती है सदर कोतवाली पुलिस?

सदर कोतवाली पुलिस ने लक्ष्मीकांत द्विवेदी की तहरीर पर आरोपी अंशु यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। शीघ्र ही कार्रवाई होगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

सोलर पैनल के बाद BJP नेता का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी, SDO-JE, XEN के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल गलत (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

गजब: बहन की हत्या सगे भाई ने की, आरोप पड़ोसी पर लगाया, पुलिस की जांच में खुलासा, हुआ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

जेल में 3 साल रहकर बहुत दर्द सहा, अखिलेश यादव से पहली मुलाकात पर बोले इरफान सोलंकी

उन्नाव

उन्नाव भाई दूज के दिन हृदयविदारक घटना: भाई ने घर बुलाकर चचेरी बहन की हत्या की

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकार बांगरमऊ संतोष सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
