भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बोले- राहुल गांधी बेताज बादशाह, अखिलेश-आजम… दो शून्य का मिलन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आई लव मोहम्मद पर कहा कि सबको नारा लगाने का अधिकार है। लेकिन कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। कानून के खिलाफ कार्य करने पर कानून अपना काम करेगा। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर अरुण सिंह ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक थे। तब भी बीजेपी जीती थी। जब अलग थे तब भी बीजेपी ही जीती थी। दो शून्य मिलकर के भी शून्य ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। अपहरण माफिया चरम पर था। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया है।