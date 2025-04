खुशखबरी: आज से प्री-प्राइमरी से 8 तक के विद्यालयों का समय बदला, अब नए समय पर लगेंगी कक्षाएं

उन्नाव•Apr 22, 2025 / 07:24 am• Narendra Awasthi

change in school timings for classes 1 to 8 from today, order applicable in all boards उन्नाव में आज से सभी प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 से 8 तक संचालित परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त सभी बोर्डों के विद्यालयों के खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश पर यह परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली ने हीट वेव से बचाव से संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिसके अनुसार विद्यालय में समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है।

