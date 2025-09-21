Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद बवाल, लाठीचार्ज…संवेदनशील जगहों पर भारी फोर्स तैनात

कानपुर में हाल ही में " I LOVE मोहम्मद” को लेकर दर्ज हुई FIR को विशेष समुदाय ने आस्था पर चोट बताया। इसी विरोध के तहत उन्नाव में जुलूस निकाला गया, इसके बाद भीड़ की पुलिस से भिड़ंत हो गई।

उन्नाव

anoop shukla

Sep 21, 2025

Up news, unnao
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, उन्नाव में उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज, भारी फोर्स तैनात

उन्नाव में रविवार रात उग्र भीड़ और पुलिस में धक्का मुक्की और पथराव की घटना हुई, पूरा मामला गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र का है जहां मनोहर नगर में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जब जुलूस रोकने का प्रयास किए तो स्थिति बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्का-मुक्की और उस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया।

पुलिस ने लाठियां पटक कर भीड़ को नियंत्रित किया

घटना की सूचना मिलते ही गंगाघाट, सदर कोतवाली, अचलगंज कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची इसके साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए। जिले में घटना के बाद हड़कंप मच गया, बीघापुर के CO मधुपनाथ मिश्र और CO सफीपुर सोनम सिंह ने भी मौके का जायजा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद फैला बवाल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और उसके बाद निकाले गए जुलूस के चलते तनाव फैला। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है इस समय हालात काबू में हैं। अचलगंज, गंगाघाट समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। ASP नॉर्थ अखिलेश सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गंगाघाट थाना क्षेत्र में कुछ लोग एकत्रित हुए थे। पुलिस ने उन्हें हटाया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने लाठियां पटक कर स्थिति को नियंत्रित किया, अभी तक आधा दर्जन लोग हिरासत में हैं पूछताछ चल रहेंगे।

Published on:

21 Sept 2025 11:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद बवाल, लाठीचार्ज…संवेदनशील जगहों पर भारी फोर्स तैनात

