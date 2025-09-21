उन्नाव में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद बवाल, लाठीचार्ज…संवेदनशील जगहों पर भारी फोर्स तैनात

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और उसके बाद निकाले गए जुलूस के चलते तनाव फैला। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है इस समय हालात काबू में हैं। अचलगंज, गंगाघाट समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। ASP नॉर्थ अखिलेश सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गंगाघाट थाना क्षेत्र में कुछ लोग एकत्रित हुए थे। पुलिस ने उन्हें हटाया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने लाठियां पटक कर स्थिति को नियंत्रित किया, अभी तक आधा दर्जन लोग हिरासत में हैं पूछताछ चल रहेंगे।