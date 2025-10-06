सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
Prabhari Mantri Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों की गूंज सुनाई पड़ी। जब जनपद प्रभारी, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन विभाग मंत्री ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए की नकली दवाओं में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए और दवा की जांच कराई जाए। बैठक में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि किसानों को खाद की कमी ना हो। उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त सदर से पंकज गुप्ता, पुरवा से अनिल सिंह, भगवंतनगर आशुतोष शुक्ला, मोहान बृजेश रावत आदि विधायक और एमएलसी अरुण पाठक भी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में योगी शासन के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि दिवाली त्योहार के पहले विद्युत व्यवस्था कर चौबंद कर ली जाए। दिवाली में विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न होने पाए। त्योहारों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिया जाए। 2025 26 की योजनाओं से संबंधित विकास कार्यों के लिए जो बजट आवंटित किया गया है। उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। महिला अपराधों से संबंधित हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जाए इन क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सिरप से बच्चों की मौत हुई है। इसको हमने संज्ञान में लिया है। जिलाधिकारी से कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। जो यह देखे कि उन्नाव में नकली दवाएं ना बिके। इसके साथ ही जिला अस्पताल के डॉक्टर को कहा गया है कि मरीज का अच्छा इलाज और अच्छा व्यवहार किया जाए।
