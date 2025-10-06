सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

Prabhari Mantri Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों की गूंज सुनाई पड़ी। जब जनपद प्रभारी, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन विभाग मंत्री ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए की नकली दवाओं में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए और दवा की जांच कराई जाए। ‌बैठक में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि किसानों को खाद की कमी ना हो। उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाए। ‌बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त सदर से पंकज गुप्ता, पुरवा से अनिल सिंह, भगवंतनगर आशुतोष शुक्ला, मोहान बृजेश रावत आदि विधायक और एमएलसी अरुण पाठक भी मौजूद थे।