Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

Prabhari Mantri Unnao visit उन्नाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिरप पीने से हुई मौत की गूंज सुनाई पड़ी। जनपद प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। बिजली, यातायात और महिला अपराध संबंधी हॉटस्पॉट पर भी चर्चा हुई।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 06, 2025

पत्रकारों से बातचीत करते जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग

Prabhari Mantri Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों की गूंज सुनाई पड़ी। जब जनपद प्रभारी, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन विभाग मंत्री ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए की नकली दवाओं में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए और दवा की जांच कराई जाए। ‌बैठक में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि किसानों को खाद की कमी ना हो। उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाए। ‌बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त सदर से पंकज गुप्ता, पुरवा से अनिल सिंह, भगवंतनगर आशुतोष शुक्ला, मोहान बृजेश रावत आदि विधायक और एमएलसी अरुण पाठक भी मौजूद थे।

दिवाली में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में योगी शासन के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि दिवाली त्योहार के पहले विद्युत व्यवस्था कर चौबंद कर ली जाए। दिवाली में विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न होने पाए। त्योहारों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त कर लिया जाए। 2025 26 की योजनाओं से संबंधित विकास कार्यों के लिए जो बजट आवंटित किया गया है। उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। महिला अपराधों से संबंधित हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जाए इन क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए।

क्या कहते हैं प्रभारी मंत्री?

पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सिरप से बच्चों की मौत हुई है। इसको हमने संज्ञान में लिया है। जिलाधिकारी से कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। जो यह देखे कि उन्नाव में नकली दवाएं ना बिके। इसके साथ ही जिला अस्पताल के डॉक्टर को कहा गया है कि मरीज का अच्छा इलाज और अच्छा व्यवहार किया जाए।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 07:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)
उन्नाव

आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

मुठभेड़ में लगी गोली (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.