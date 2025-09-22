शहर काजी बोले- नौजवानों को समझाएं, उन्हें कानून नहीं मालूम है, शांति बनाए रखें

City Qazi said on "I love Mohammed" उन्नाव की गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात "I love Mohammed" के बैनर के साथ जुलूस निकाला गया। जिसमें आपत्तिजनक नारा लगाया गया। रात में पुलिस पर पथराव भी किया गया। इस संबंध में शहर काजी ने कहा कि आप सभी लोग नौजवानों को समझाएं। उन्हें कानून नहीं मालूम है। आई लव मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं है। बिना अनुमति जुलूस निकालना गलत है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में "आई लव मोहम्मद" बैनर को लेकर अफवाह उड़ाई गई कि लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में पांच दिन पहले ही पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी बता चुके हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने में ना तो कोई रोक है और ना ही मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि परंपरागत स्थान से हटकर दूसरी जगह टेंट लगाने का विरोध किया गया था। रावतपुर थाना पुलिस के सामने भी इसका विरोध किया गया। इधर जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ दिया गया। परंपरागत स्थान से हटकर बैनर लगाने और दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां और अपवाह न फैलाई जाए।
शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसा कोई काम न करें जो कानून के खिलाफ हो। आई लव मोहम्मद कहने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बिना अनुमति अगर जुलूस निकालते हैं तो इस पर पाबंदी है। यदि आप अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो चार-पांच आदमी मिलकर ज्ञापन दे सकते हैं। किसी तरह अफरा-तफरी का माहौल न हो। आप सभी नौजवानों को समझाएं कि जज्बात में ना आए। उन्हें नहीं मालूम कि कानून क्या? माहौल को शांत बनाए रखें।