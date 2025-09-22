शहर काजी बोले- नौजवानों को समझाएं, उन्हें कानून नहीं मालूम है, शांति बनाए रखें

उत्तर प्रदेश के कानपुर में "आई लव मोहम्मद" बैनर को लेकर अफवाह उड़ाई गई कि लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में पांच दिन पहले ही पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी बता चुके हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने में ना तो कोई रोक है और ना ही मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि परंपरागत स्थान से हटकर दूसरी जगह टेंट लगाने का विरोध किया गया था। रावतपुर थाना पुलिस के सामने भी इसका विरोध किया गया। इधर जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ दिया गया। परंपरागत स्थान से हटकर बैनर लगाने और दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां और अपवाह न फैलाई जाए।