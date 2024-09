रोजगार के लिए इजरायल चलो: यहां पर कराएं पंजीकरण, जारी किया गया कॉल सेंटर नंबर

यह भी पढ़ें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे: पेट्रोलिंग टीम को देख भागे कार सवार, पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा Call came from Israel for job जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि इसराइल भेजे जाने वाले सैनिकों की उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए कार्य क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है संबंधित ट्रेड में काम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो प्रमुख शर्तों में यह भी है कि इसके पहले इसराइल में कार्य न किया हो। अन्य शर्ते एवं योग्यता के विषय में जानकारी सेवायोजन विभाग के पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर देखा जा सकता है। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि इसराइल भेजे जाने वाले सैनिकों की उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए कार्य क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है संबंधित ट्रेड में काम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो प्रमुख शर्तों में यह भी है कि इसके पहले इसराइल में कार्य न किया हो। अन्य शर्ते एवं योग्यता के विषय में जानकारी सेवायोजन विभाग के पोर्टलपर देखा जा सकता है।

प्रीति चंद्रा ने बताया कि योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर 'जाॅबसीकर' के रूप में जाकर इजराइल के लिए पंजीकरण करना होगा।

उन्होने बताया है इजराइल सरकार की संस्था पीआईबीए निर्माण श्रमिकों के चयन हेतु प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव की कार्यवाही करेगी। पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिको के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के मूल्यांकन की प्री-स्क्रीनिंग होगी। जनपद के नोडल आईटीआई के प्रधानाचार्य एवं सेवायोजन कार्यालय के जिला रोजगार सहायता अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इजरायल भेजे जाने वाले श्रमिकों के चयन की प्रथम चरण की प्रक्रिया है।

प्रथम चरण में उत्तीर्ण श्रमिकों का 'प्री-स्क्रीनिंग' कराया जाएगा। ‌ यहां से सफल होने के बाद इजरायल की संस्था पीआईबीए प्रोफेशनल टेस्ट लगी। इसमें सफल श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की कार्रवाई की जाएगी। ‌ यह भी बताया गया है कि प्री-स्क्रीनिंग की कार्रवाई श्रमिकों के इजरायल भेजे जाने की वैधता नहीं है।