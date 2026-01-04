कांग्रेस को बड़ा झटका: कुलदीप सिंह सेंगर का विरोध करने पर जिला सचिव का इस्तीफा, लिखा पत्र

Congress District secretary resigns उन्नाव में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी सच्चाई से अनभिज्ञ राजनीतिक कारणों से असत्य का साथ दे रहे हैं। जिससे उन्नाव की काफी बदनामी हो रही है। अंतर्मन की आवाज को स्वीकार करते हुए जिला सचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मामला अदालत में है इसलिए कुछ भी बोलना उचित नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता है।