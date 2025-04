अपराधी हाथ में तख्ती पकड़ बोले- मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगा

Criminals held placard in their hand and said- now I will not commit any crime उन्नाव में शातिर अपराधियों को थाने में बुलाकर उन्हें अपराध न करने की हिदायत दी गई। अपराधियों ने भी हाथों में तख्ती पकड़ कर शपथ ली कि अब कोई अपराध नहीं करूंगा।

उन्नाव•Apr 17, 2025 / 10:05 pm• Narendra Awasthi

Criminals held placard in their hand and said- now I will not commit any crime उन्नाव में शातिर लुटेरे, हिस्ट्रीशीटर, चोरों जैसे अपराधियों को थाने में बुलाया गया। जिनका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अपराधियों को थाने में बुलाकर उनको तख्ती पकड़ाई गई।‌ अपराधी भी हाथ में तख्ती लेकर थाने में बोल रहे हैं कि भविष्य में अब अपराध नहीं करेंगे। जिसकी उन्होंने शपथ भी ली है। मामला सफीपुर थाना परिसर का है।