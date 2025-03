होली के दिन मौत: एआईएमआईएम नेता की एंट्री, एक पक्ष से नौ, दूसरे से 115 पर मुकदमा दर्ज

Death on Holi day, Four people from one side named, 150 from other side, FIR उन्नाव में होली के दिन शरीफ की मौत मामले में पुलिस ने चार नामजद सहित पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही मौत के बाद चौराहे पर जाम लगाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इधर एआईएमआईएम नेता मृतक परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे।

उन्नाव•Mar 17, 2025 / 08:27 am• Narendra Awasthi

Death on Holi day, Four people from one side named, 150 from other side FIR उन्नाव में होली के दिन रंग से बचने के लिए भाग रहे शरीफ पुत्र अयूब की गिरकर मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रूकने से मौत की जानकारी दी गई थी। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए थे। होली के दिन हुई घटना के बाद करीब एक सैकड़ा वर्ग विशेष के लोग आईबीपी चौराहे पर जाम लगा दिया। जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इधर एआईएमआईएम प्रदेश महासचिव मृतक परिजनों से मिलने के लिए आएं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने शरीफ की मौत मामले में चार नामजद सहित 4-5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार किया है। जबकि आईबीपी चौराहा जाम करने को लेकर 15 नामजद सहित एक सैकड़ा अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

