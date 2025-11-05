स्मार्ट मीटर लगाने में विवाद: बिजली विभाग के एमडी की बड़ी कार्रवाई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई निलंबित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुरवा विकासखंड के गांव मंगत खेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर एक्सईएन विष्णु दयाल यादव मौके पर पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों को समझने का प्रयास किया। एक्सईएन का कहना था कि जिस प्रकार एंड्रॉयड फोन का रिचार्ज किया जाता है। उसी प्रकार स्मार्ट मीटर का रिचार्ज भी होगा। लेकिन मौके पर शोर शराबा होने लगा। इस पर एक्सईएन ने व्यापारियों को धमकी दी। एक्सईएन ने कहा कि हल्ला करोगे तो इसका भी इलाज मेरे पास है। एक्सईएन का इतना कहना था कि व्यापारी गुस्सा हो गए और पूछा क्या इलाज करोगे?" इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए सारी दुकानें बंद कर दी गईं।