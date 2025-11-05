Patrika LogoSwitch to English

स्मार्ट मीटर लगाने में विवाद: बिजली विभाग के एमडी की बड़ी कार्रवाई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई निलंबित

Unnao news उन्नाव में स्मार्ट मीटर लगाने का जम कर विरोध हुआ। मौके पर पहुंची एमडी ने एक्सईएन, एसडीओ और जेई को अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। एक्सईएन को रायबरेली तलब किया है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 05, 2025

उन्नाव में बिजली विभाग की एमडी की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Unnao news उन्नाव में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हुए विवाद में व्यापारियों ने विद्युत वितरण मध्यांचल निगम प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल की कार के आगे खड़े हो गए। जो बिजली विभाग का निरीक्षण करने के लिए रायबरेली से आई थी। निरीक्षण करके वापस जा रही प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल के काफिले को रोककर व्यापारियों ने एक्सईएन की शिकायत की। व्यापारियों का कहना था कि ट्रांसफार्मर खुले में रखे हुए हैं। व्यापारियों की शिकायत पर रिया केजरीवाल वापस मौके पर पहुंच गई और व्यापारियों की शिकायतों का निरीक्षण किया। सही शिकायत पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। मामला उन्नाव-पुरवा मार्ग पर स्थित मंगत खेड़ा का है।

स्मार्ट मीटर लगने से समय हुआ बवाल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुरवा विकासखंड के गांव मंगत खेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर एक्सईएन विष्णु दयाल यादव मौके पर पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों को समझने का प्रयास किया। एक्सईएन का कहना था कि जिस प्रकार एंड्रॉयड फोन का रिचार्ज किया जाता है। उसी प्रकार स्मार्ट मीटर का रिचार्ज भी होगा। लेकिन मौके पर शोर शराबा होने लगा। इस पर एक्सईएन ने व्यापारियों को धमकी दी। एक्सईएन ने कहा कि हल्ला करोगे तो इसका भी इलाज मेरे पास है। एक्सईएन का इतना कहना था कि व्यापारी गुस्सा हो गए और पूछा क्या इलाज करोगे?" इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए सारी दुकानें बंद कर दी गईं।

व्यापारियों की शिकायत पर एमडी पहुंची मौके पर

व्यापारियों की शिकायत पर मौके पर पहुंची एमडी रिया केजरीवाल ने व्यापारियों की शिकायत को सही पाया। ट्रांसफार्मर खुले में रख था मंगत खेड़ा कस्बे में तारों का मकड़जाल फैला था। उन्होंने मीटर लगा रही संस्था से लक्ष्य पूछा और कितने लग गए? जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा है। उन घरों में जाकर जांच पड़ताल की।

विरोध करने वालों की यहां नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर

एमडी ने कहा कि स्मार्ट मीटर का यदि कोई विरोध दर्ज करता है तो जबरदस्ती किसी के यहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। विद्यालय के पास खुले में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। जिसके चारों तरफ तारों का मकड़जाल देख उन्होंने नाराजगी जताई और एसडीओ और जेई को व्यवस्था सुधार करने के लिए कहा। एक्सईएन ने सफाई देने की कोशिश की। तो उन्होंने फटकार लगाई और निर्देश दिए की समस्त कागजातों के साथ रायबरेली आइये। वहीं आपकी बात सुनी जाएगी।

Published on:

05 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / स्मार्ट मीटर लगाने में विवाद: बिजली विभाग के एमडी की बड़ी कार्रवाई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई निलंबित

