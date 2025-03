यूपी में शराब की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल रात में खुली रहेगी, जिलाधिकारी की घोषणा, जानें वजह

DM announced: liquor shops open from 31 March to 1 April night उन्नाव में शराब की थोक और फुटकर दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच रात में थोक और फुटकर की दुकानें खुली रहेंगी।

उन्नाव•Mar 29, 2025 / 03:26 pm• Narendra Awasthi

DM announced, liquor shops open from 31 March to 1 April night, know reason उन्नाव में सभी नई शराब की दुकान 31 मार्च की रात 10 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि थोक की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरी रात खुली रहेगी। इस दौरान फुटकर लाइसेंस धारकों को मदिरा की सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों को मदिरा की आपूर्ति की जायेगी।