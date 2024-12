हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास, 25-25 हजार रुपए का लगा जुर्माना

Husband and wife accused of murder sentenced to life imprisonment उन्नाव में हत्या को लेकर अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14 साल बाद अदालत का आदेश आया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत मामले की पैरवी की गई थी।

उन्नाव•Dec 24, 2024 / 09:48 am• Narendra Awasthi

Husband and wife accused of murder sentenced to life imprisonment उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अदालत ने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश घटना के 14 साल बाद सुनाई है।‌ ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद यह आदेश आया है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का है।