चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 15 साल की सश्रम कारावास, डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना

गंगा घाट थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अमन कुमार पुत्र रामबाबू निवासी पंचम पुरवा थाना अचलगंज को गिरफ्तार किया है। अचलगंज थाना पुलिस ने बताया कि अमन कुमार के खिलाफ राम प्रसाद पुत्र गंगा सागर निवासी पंचम पुरवा थाना अचलगंज में बीएस की धारा 351 (3) और 108 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। 24 घंटे के अंदर अचलगंज थाना पुलिस ने अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसे कोलुहागढ़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। ‌गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक इरशाद त्यागी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ‌