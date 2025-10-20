शिक्षामित्रों ने अपने आपको बताया रोबोट, बोले- जो ना पहनता है और ना ही खाता है, दिवाली में भी नहीं मिला मानदेय

Major negligence of education department regarding Shiksha Mitra शिक्षामित्रों की दिवाली अंधेरे में रहने वाली है। जिनको मिलने वाला अल्प मानदेय दीपावली के पहले नहीं मिल सका। जिससे शिक्षामित्रों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर मानदेय ना मिलने के कारण कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। कोई अपने आप को रोबोट बता रहा है और लिख रहा है कि शिक्षामित्र का कोई त्यौहार नहीं होता है। वह तो रोबोट है ना खाता है ना पहनता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी और संगठन के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर मानदेय दिलाने की मांग की। लेकिन जिले के सक्षम अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अब धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है।