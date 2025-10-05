आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

Transfer of District Information Officer प्रदेश सरकार ने जिला सूचना अधिकारियों और अपर जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। सीतापुर के अपर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत अवस्थी को उन्नाव का अपर जिला सूचना अधिकारी बनाया गया है। जबकि भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने यह जानकारी दी है। जारी आदेश पत्र के अनुसार इन सभी अधिकारियों का वेतन तैनाती जनपद से ही आहरित होगा और कार्यभार ग्रहण करने के पहले किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा।