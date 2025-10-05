आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
Transfer of District Information Officer प्रदेश सरकार ने जिला सूचना अधिकारियों और अपर जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। सीतापुर के अपर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत अवस्थी को उन्नाव का अपर जिला सूचना अधिकारी बनाया गया है। जबकि भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने यह जानकारी दी है। जारी आदेश पत्र के अनुसार इन सभी अधिकारियों का वेतन तैनाती जनपद से ही आहरित होगा और कार्यभार ग्रहण करने के पहले किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक के कार्यालय आदेश के अनुसार उन्नाव के अपर पिछला सूचना अधिकारी सुभाष चंद्र उन्नाव को अपर जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात के पद पर भेजा गया है। जिला सूचना अधिकारी आगरा शैलेंद्र शर्मा को मथुरा का जिला सूचना अधिकारी बनाया गया है। जबकि जिला सूचना अधिकारी मथुरा प्रशांत कुमार सुघारी को आगरा भेजा गया है।
कार्यालय आदेश पत्र के अनुसार शाहजहांपुर के जिला सूचना अधिकारी बाबूराम को मुजफ्फरनगर, अपर जिला सूचना अधिकारी अंबेडकर नगर विनय कुमार वर्मा को महाराजगंज, कानपुर देहात के अपर जिला सूचना अधिकारी रवींद्र सिंह को अंबेडकर नगर, उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी सुभाष चंद्र को कानपुर देहात और भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है।
सूचना निदेशक विशाल सिंह ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही मुख्यालय को सूचित करें। पदभार ग्रहण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। इसकी जानकारी मंडलायुक्त आगरा, बरेली, कानपुर नगर, अयोध्या, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, सहारनपुर सहित संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग