Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

District Information Officers transferred जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी सहित आठ का स्थानांतरण किया गया है। सूचना निदेशक के आदेश पत्र में बताया गया है कि कार्यभार ग्रहण करने के पहले कोई अवकाश नहीं मिलेगा।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 05, 2025

सूचना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Transfer of District Information Officer प्रदेश सरकार ने जिला सूचना अधिकारियों और अपर जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। सीतापुर के अपर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत अवस्थी को उन्नाव का अपर जिला सूचना अधिकारी बनाया गया है। जबकि भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने यह जानकारी दी है। जारी आदेश पत्र के अनुसार इन सभी अधिकारियों का वेतन तैनाती जनपद से ही आहरित होगा और कार्यभार ग्रहण करने के पहले किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा।

इनका भी हुआ स्थानांतरण

उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक के कार्यालय आदेश के अनुसार उन्नाव के अपर पिछला सूचना अधिकारी सुभाष चंद्र उन्नाव को अपर जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात के पद पर भेजा गया है। जिला सूचना अधिकारी आगरा शैलेंद्र शर्मा को मथुरा का जिला सूचना अधिकारी बनाया गया है। जबकि जिला सूचना अधिकारी मथुरा प्रशांत कुमार सुघारी को आगरा भेजा गया है।

सुभाष चंद्र कानपुर देहात भेजे गए

कार्यालय आदेश पत्र के अनुसार शाहजहांपुर के जिला सूचना अधिकारी बाबूराम को मुजफ्फरनगर, अपर जिला सूचना अधिकारी अंबेडकर नगर विनय कुमार वर्मा को महाराजगंज, कानपुर देहात के अपर जिला सूचना अधिकारी रवींद्र सिंह को अंबेडकर नगर, उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी सुभाष चंद्र को कानपुर देहात और भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है।

सभी मंडलायुक्तों को दी गई जानकारी

सूचना निदेशक विशाल सिंह ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही मुख्यालय को सूचित करें। पदभार ग्रहण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। इसकी जानकारी मंडलायुक्त आगरा, बरेली, कानपुर नगर, अयोध्या, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, सहारनपुर सहित संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 05:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

मुठभेड़ में लगी गोली (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

मैं संसद को जेल भेज चुका हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.