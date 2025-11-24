Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

बिजली विभाग के एसडीओ और जेई निलंबित, प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई, दो एक्सईएन का स्थानांतरण

Electricity department SDO and JE suspended उन्नाव में बिजली विभाग के दो अधिकारियों को प्रबंध निदेशक ने लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। एसडीओ और जेई के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वहीं दो एक्सईएन का स्थानान्तरण किया गया है। जिसमें एक का प्रमोशन हुआ है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 24, 2025

दो अधिकारियों पर कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Electricity department SDO and JE suspended, उन्नाव में तैनात एसडीओ और जेई को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक की तरफ से हुई है। पावर ट्रांसफार्मर के रखरखाव और तकनीकी खराबी दूर न करने की शिकायत लखनऊ पहुंची थी। जिसमें बताया गया था कि लोड अधिक होने के बाद भी एसडीओ और जेई ने समय रहते सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया। जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मामला भगवंतनगर क्षेत्र के धानी खेड़ा उपकेंद्र से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के बाद भी दूर नहीं की गई कमियां

उत्तर प्रदेशके उन्नाव के भगवंतनगर क्षेत्र के धानी खेड़ा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र संचालित है। जिसमें 5 एमबीए का पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है। जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल सकता है।‌ इसकी जानकारी होने के बाद भी एसडीओ भगवंतनगर शशिकांत वर्मा और अवर अभियंता आशीष कुमार चौधरी ने शिकायत को दूर करने की कोशिश नहीं की। जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।

प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल की कार्रवाई

इसकी शिकायत लोगों ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ में की। मामले की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने एसडीओ और अवर अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बात की जांच के लिए टीम बनाई गई है कि कोई अन्य कर्मचारियों की भूमिका तो नहीं है।

दो एक्सईएन का स्थानांतरण

अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुरवा के एक्सईएन सौरभ निगम का स्थानांतरण पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में किया गया है। सौरभ निगम की जगह अभी किसी और की पोस्टिंग नहीं की गई है। जबकि उन्नाव के ही एक और एक्सईएन विष्णु दयाल यादव को प्रमोशन होने के बाद स्थानांतरित किया गया है। उन्हें अधीक्षण अभियंता बनाया गया है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / बिजली विभाग के एसडीओ और जेई निलंबित, प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई, दो एक्सईएन का स्थानांतरण

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर से मंधना-मोहनलालगंज होते हुए लखनऊ जाना होगा आसान, 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए पहली किस्त जारी  

राज्यमार्ग का चौड़ीकरण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

मिट्टी की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, एक महिला की मौत, दो घायल

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

एक ही परिवार के 12 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे आत्मदाह के लिए, पेट्रोल के साथ पुलिस ने पकड़ा

आत्मदाह के लिए पहुंच परिवार (फोटो सोर्स- एक्स उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बंपर भर्ती, बनाई गई वरीयता सूची, करें ऑनलाइन आवेदन

जिलाधिकारी गौरांग राठी (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)
उन्नाव

डीएम का आदेश: 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालय बंद

जिलाधिकारी उन्नाव (फोटो सोर्स- सूचना विभाग)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.