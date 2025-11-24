बिजली विभाग के एसडीओ और जेई निलंबित, प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई, दो एक्सईएन का स्थानांतरण

फोटो सोर्स- पत्रिका
Electricity department SDO and JE suspended, उन्नाव में तैनात एसडीओ और जेई को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक की तरफ से हुई है। पावर ट्रांसफार्मर के रखरखाव और तकनीकी खराबी दूर न करने की शिकायत लखनऊ पहुंची थी। जिसमें बताया गया था कि लोड अधिक होने के बाद भी एसडीओ और जेई ने समय रहते सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया। जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मामला भगवंतनगर क्षेत्र के धानी खेड़ा उपकेंद्र से जुड़ा हुआ है।
उत्तर प्रदेशके उन्नाव के भगवंतनगर क्षेत्र के धानी खेड़ा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र संचालित है। जिसमें 5 एमबीए का पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है। जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसकी जानकारी होने के बाद भी एसडीओ भगवंतनगर शशिकांत वर्मा और अवर अभियंता आशीष कुमार चौधरी ने शिकायत को दूर करने की कोशिश नहीं की। जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
इसकी शिकायत लोगों ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ में की। मामले की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने एसडीओ और अवर अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बात की जांच के लिए टीम बनाई गई है कि कोई अन्य कर्मचारियों की भूमिका तो नहीं है।
अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुरवा के एक्सईएन सौरभ निगम का स्थानांतरण पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में किया गया है। सौरभ निगम की जगह अभी किसी और की पोस्टिंग नहीं की गई है। जबकि उन्नाव के ही एक और एक्सईएन विष्णु दयाल यादव को प्रमोशन होने के बाद स्थानांतरित किया गया है। उन्हें अधीक्षण अभियंता बनाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग