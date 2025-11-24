बिजली विभाग के एसडीओ और जेई निलंबित, प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई, दो एक्सईएन का स्थानांतरण

Electricity department SDO and JE suspended, उन्नाव में तैनात एसडीओ और जेई को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक की तरफ से हुई है। पावर ट्रांसफार्मर के रखरखाव और तकनीकी खराबी दूर न करने की शिकायत लखनऊ पहुंची थी। जिसमें बताया गया था कि लोड अधिक होने के बाद भी एसडीओ और जेई ने समय रहते सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया। जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मामला भगवंतनगर क्षेत्र के धानी खेड़ा उपकेंद्र से जुड़ा हुआ है।