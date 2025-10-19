अनियंत्रित बाइक से गिरी महिला सिपाही की दर्दनाक मौत, मऊ की रहने वाली

Female constable died tragically उन्नाव में रविवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में महिला आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसकी जानकारी एंबुलेंस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीआरबी ने घायल आरक्षी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों में मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि रात 8 बजे डायल 112 पर सूचना मिली थी कि महिला आरक्षी घायल हो गई है। जिसे जिला अस्पताल में डॉक्टर में मृत घोषित कर दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना सफीपुर क्षेत्र की है।