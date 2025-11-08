चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

Husband wife fight in train उन्नाव में ट्रेन यात्रा के दौरान पति पत्नी के बीच ऐसी लड़ाई हुई की एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को रेल पटरी पर फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। शव की पहचान कराई गई। मृतक महिला की मां की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में एक बाइक सवार घायल हो गया। जबकि दूसरा बाईक लेकर भागने में सफल रहा। घायल की पहचान मृतका के पति के रूप में हुई। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।