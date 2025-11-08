Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

Husband wife fight in train उन्नाव में ट्रेन यात्रा करने के दौरान पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों हाल्ट स्टेशन पर उत्तर गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुठभेड़ में हत्यारोपी को गोली मार दी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 08, 2025

पुलिस के कंधे का सहारा मिला हत्यारोपी को (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल उन्नाव)

फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल उन्नाव

Husband wife fight in train उन्नाव में ट्रेन यात्रा के दौरान पति पत्नी के बीच ऐसी लड़ाई हुई की एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को रेल पटरी पर फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। शव की पहचान कराई गई। मृतक महिला की मां की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में एक बाइक सवार घायल हो गया। जबकि दूसरा बाईक लेकर भागने में सफल रहा। घायल की पहचान मृतका के पति के रूप में हुई। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।

टिकौली रावतपुर हाल्ट के पास की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकौली रावतपुर हाल्ट से 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात महिला का शव मिला। रेलवे लाइन पर शव पड़े होने की खबर से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान महिला के गले में चोट का निशान पाया गया। जिसकी पहचान रायबरेली की रहने वाली जगतपुर दुर्गागंज रायबरेली की रहने वाली के रूप में किया गया। मृतक महिला की मां की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। जिसमें अंकुल पुत्र शिव मोहन जाटव खुदायपुर थाना गदागंज रायबरेली नामजद किया गया है।

संयुक्त कार्रवाई में लगी गोली

बीघापुर थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांश टीम जंगली खेड़ा नहर पुलिया के अभियान चला रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल में बैठकर दो सवार निकले। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।‌ जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल में पीछे बैठे युवक को गोली लगी और वह गिर पड़ा। जबकि बाईक चालक मौके से भाग निकला। पुलिस की पूछताछ में घायल युवक ने अपना नाम अंकुल पुत्र शिव मोहन जाटव बताया और स्वीकार किया कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर शादी

अंकुल ने बताया कि मृतक महिला के साथ उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। नवंबर 2024 में बातचीत शुरू हुई और दोस्ती बढ़ गई। 15 अप्रैल 2025 को उसने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। बीते 5 नवंबर को रायबरेली पैसेंजर ट्रेन से दोनों कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने गांव खुदागंज के लिए निकले थे। ट्रेन में ही उसकी पत्नी से झगड़ा हो गई। गुस्से में टिकौली रावतपुर पर दोनों उतर गए और अंकुल ने चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से भाग निकला।

क्या कहते हैं सीओ बीघापुर?


बीघापुर क्षेत्राधिकारी मधुप नाथ मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल अंकुल ने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। जिसके पास से आला कत्ल चाकू भी बरामद किया गया है। फरार बाइक सवार का नाम मयंक पुत्र ललित निवासी सुमेरपुर बिहार बताया। उसने जानकारी दिए। घायल अंकुल को उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 07:18 pm

Published on:

08 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

उन्नाव

अधिशासी अभियंता और जेई के साथ मारपीट: सात पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

उन्नाव

एसआईआर कार्य में लापरवाही, तीन शिक्षक निलंबित, दो शिक्षामित्रों का रोका गया मानदेय

उन्नाव में एसआईआर (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
उन्नाव

उन्नाव में सगे साले ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पीटा, हुई मौत, चार पर मुकदमा

उन्नाव में एट के खंभे में बांधकर पिटाई (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे से 60 यात्रियों से भरी स्लीपर बस नीचे गिरी, मचा कोहराम, 20 यात्री घायल

स्लीपर बस एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.