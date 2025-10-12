Patrika LogoSwitch to English

पांच लाख रुपए की सुपारी: रायबरेली से हत्या करने के लिए आया बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर

Unnao police encounter उन्नाव में रायबरेली से वृद्धा की हत्या के लिए एक युवक आया। जिसे 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी मिली थी। जिसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 12, 2025

एनकाउंटर में गिरफ्तार युवक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Unnao police encounter उन्नाव में हेलमेट पहनकर आए युवक ने दुकान में सामान खरीदा। इसके बाद महिला की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर किसी आने किसी के आने की आहठ से महिला की जान बच गई। भागने के दौरान महिला के गले की जंजीर लेकर भाग गया। घटना की जानकारी महिला ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला अजगैन थाना क्षेत्र का है।

गला दबाकर हत्या की कोशिश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत बत्तू खेड़ा निवासी वृद्धा शांति पत्नी बलवंत सिंह ने अजगैन थाना में तहरीर देकर बताया है कि 11 अक्टूबर की रात 7.30 बजे वह अपने दुकान में बैठी थी। तभी हेलमेट लगाकर एक युवक आया। जिसने मुझे सामान खरीदा। इसी दौरान जान से मारने की नीयत से गला दबाने लगा। लेकिन किसी के आने की आवाज सुनकर वह भाग निकला। लेकिन उसके गले की जंजीर छीन ले गया। शांति ने अपने भतीजे लकी पुत्र लाल बहादुर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

अपने भतीजे पर दर्ज कराया मुकदमा

आज क्षेत्राधिकारी हसनगंज ने बताया कि आज सुबह जानकारी मिली कि बदमाश लखनपुर रोड पर बाबा ढाबा हिल सिटी नहर के पास मौजूद है। सूचना पाकर पुलिस टीम सक्रिय हुई। एसओजी, सर्विलांस थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस टीम से खुद को घिरा देख फायर कर दिया। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से बदमाश को लगी और वह गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत को लेकर पूछताछ की। जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी हसनगंज?

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रसाद श्रीवास्तव निवासी बेहटा खुर्द कैथना भदौहर रायबरेली बताया। उसे शांति को मारने के लिए 5 लाख का 21 सुपारी दी गई थी शांति को करने के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। वह 5 दिनों की रैकी के बाद घटना को अंजाम देने की कोशिश की। राकेश के खिलाफ स्थानीय थाने में चोरी, लूटपाट, डकैती आदि के कई मोहल्ले में दर्ज है। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

शहर की खबरें:

Published on:

12 Oct 2025 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पांच लाख रुपए की सुपारी: रायबरेली से हत्या करने के लिए आया बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर

बड़ी खबरें

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

24 नवंबर को शादी, मंगेतर से मिलने गई थी स्टेशन…दूल्हे और उसके भाई ने की जबरदस्ती

युवती ने कराया मंगेतर पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते एसपी एएसपी और सीओ सिटी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

उन्नाव में नकली नोट बेचने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, 2 साल में आया आदेश

दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

उन्नाव में दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म: दो आरोपियों सहित तीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उन्नाव

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बोले- राहुल गांधी बेताज बादशाह, अखिलेश-आजम… दो शून्य का मिलन

राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह (फोटो सोर्स- बीजेपी मीडिया प्रभारी)
उन्नाव
