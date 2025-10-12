पांच लाख रुपए की सुपारी: रायबरेली से हत्या करने के लिए आया बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रसाद श्रीवास्तव निवासी बेहटा खुर्द कैथना भदौहर रायबरेली बताया। उसे शांति को मारने के लिए 5 लाख का 21 सुपारी दी गई थी शांति को करने के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। वह 5 दिनों की रैकी के बाद घटना को अंजाम देने की कोशिश की। राकेश के खिलाफ स्थानीय थाने में चोरी, लूटपाट, डकैती आदि के कई मोहल्ले में दर्ज है। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।