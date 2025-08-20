शत्रु संपत्ति खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका: उन्नाव में शत्रु संपत्ति की हो रही नीलामी, मोबाइल नंबर जारी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी हो रही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर यह नीलामी हो रही है। शत्रु संपत्ति हसनगंज तहसील के नवाई और रैनापुर गांव में स्थित है। जिसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग के माध्यम से बेचा जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि 'जैसा है जहां है", "जैसे है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर एमएसटीसी पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड कर दिया गया है।‌