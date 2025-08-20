Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

शत्रु संपत्ति खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका: उन्नाव में शत्रु संपत्ति की हो रही नीलामी, मोबाइल नंबर जारी

Golden opportunity for buy enemy property उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी होने जा रही है। "जैसा है जहां है", "जैसे है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर यह नीलामी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए पर्यवेक्षक के नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 20, 2025

उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
(फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

Golden opportunity for buy enemy property उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी हो रही है। "जैसा है जहां है" के आधार पर यह नीलामी हो रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने किया जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभिरक्षक शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश पर ई-नीलामी की जाएगी। संपत्ति का विवरण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यहां से संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भारत सरकार के आदेश पर हो रही ई-नीलामी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी हो रही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर यह नीलामी हो रही है। शत्रु संपत्ति हसनगंज तहसील के नवाई और रैनापुर गांव में स्थित है। जिसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग के माध्यम से बेचा जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि 'जैसा है जहां है", "जैसे है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर एमएसटीसी पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड कर दिया गया है।‌

ये भी पढ़ें

कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात
कन्नौज
पुलिस ने किया बल प्रयोग (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

कब होगी ई-नीलामी?

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि ई-नीलामी 21 अगस्त 2025 को 11 बजे शुरू होगी। जो शाम 4 बजे तक चलेगी। ई-नीलामी के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए पर्यवेक्षक कोमल यादव के मोबाइल नंबर 9565695255 से संपर्क कर सकते हैं। इसकी जानकारी हसनगंज तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय से भी मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 08:31 am

Published on:

20 Aug 2025 08:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / शत्रु संपत्ति खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका: उन्नाव में शत्रु संपत्ति की हो रही नीलामी, मोबाइल नंबर जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.