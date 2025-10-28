Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

लखनऊ-कानपुर के बीच उन्नाव सैंडविच: ट्रेनों के स्टॉपेज में भी भेदभाव,… तीन-तीन स्टॉपेज, यहां नहीं

Lucknow Railway Division, Discrimination against Unnao Junction railway station उन्नाव के सांसद भले ही फायर ब्रांड कहे जाते हैं। लेकिन रेलवे के डिक्शनरी में उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन की कोई अहमियत नहीं है। जमकर भेदभाव किया जा रहा है। जिला दैनिक यात्री संघ ने सांसद साक्षी महाराज को दिए ज्ञापन में ट्रेनों की सूची सौंपी है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 28, 2025

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज अपनी संसदीय क्षेत्र को सैंडविच बता चुके हैं। कानपुर और लखनऊ के बीच होने के कारण यहां की जनता को कई सुविधा नहीं मिल रही है। लखनऊ रेल प्रशासन भी उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रति उदासीन है। ट्रेन के ठहराव को लेकर भी भेदभाव बरता जा रहा है। जिला दैनिक यात्री संघ ने एक सूची तैयार की है। जिसमें उन्नाव को बाईपास करते हुए ट्रेनों का आवागमन किया जा रहा है। जबकि यही गाड़ियां लखनऊ और कानपुर के दो-दो स्टेशनों पर रुक रही है। सांसद साक्षी महाराज को दिए ज्ञापन में उन्होंने छह ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। जिनमें एक ट्रेन का ठहराव उन्नाव में शुरू हो चुका है।

सांसद साक्षी महाराज को ज्ञापन

जिला दैनिक यात्री संघ के जिला अध्यक्ष मूर्तियां हैदर रिज़वी ने सांसद साक्षी महाराज को दिए ज्ञापन में बताया है कि उन्नाव कलम और तलवार की धनी ऐतिहासिक जिला है। लेकिन रेल प्रशासन इसकी उपेक्षा कर रहा है। बिना रुके कई गाड़ियां निकल जाती हैं। जबकि उन्नाव रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत योजना के अंतर्गत हो रहा है।

इन ट्रेनों के ठहराव की मांग

अपने ज्ञापन में जिला दैनिक यात्री संघ ने ट्रेन संख्या 12103 और 12104 लखनऊ पुणे एक्सप्रेस, 13239 और 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस, 19715 और 19716 गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12173 और 12174 प्रतापगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15065 और 15066 गोरखपुर लोकमान्य तिलक पनवेल एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12535 और 12536 लखनऊ रायपुर गरीब रथ, ट्रेन संख्या 12107 और 12108 सीतापुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस शामिल है। इसमें कोटा पटना ट्रेन संख्या 13239 और 13240 का स्टॉपेज उन्नाव में शुरू हो गया है।

कानपुर लखनऊ में तीन स्टॉपेज

गोमती नगर से जयपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 19715 और 19716 का लखनऊ और कानपुर में तीन स्टॉपेज है। गोमती नगर से खुलने के बाद या ट्रेन 4 किलोमीटर चलने के बाद बादशाह नगर रूकती है और फिर 9 किलोमीटर चलने के बाद ऐशबाग रूकती है। कानपुर सेंट्रल से खुलने के बाद यह ट्रेन 2 किलोमीटर चलकर अनवरगंज में रूकती है और फिर बिल्हौर में इसका स्टॉपेज है। लेकिन 66 किलोमीटर दूर स्थित उन्नाव में स्थापित नहीं दिया गया है। इस समय रविशंकर मिश्रा ने कटाक्ष किया कि उन्नाव का नाम कहां है। शहर के बीच से गुजरने वाली सड़क को राजधानी मार्ग बताया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 07:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लखनऊ-कानपुर के बीच उन्नाव सैंडविच: ट्रेनों के स्टॉपेज में भी भेदभाव,… तीन-तीन स्टॉपेज, यहां नहीं

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

28 और 31 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में अवकाश घोषित, जानें वजह

गंगा घाट का निरीक्षण करते पुलिस अधीक्षक व अन्य (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

बेमौसम बारिश का कहर: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज

रेलवे स्टेशन रोड पर जरूरतमंदों को तिवारी देते विमल द्विवेदी (फोटो सोर्स- आयोजक)
उन्नाव

थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

सोलर पैनल के बाद BJP नेता का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी, SDO-JE, XEN के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल गलत (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.