लखनऊ-कानपुर के बीच उन्नाव सैंडविच: ट्रेनों के स्टॉपेज में भी भेदभाव,… तीन-तीन स्टॉपेज, यहां नहीं

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज अपनी संसदीय क्षेत्र को सैंडविच बता चुके हैं। कानपुर और लखनऊ के बीच होने के कारण यहां की जनता को कई सुविधा नहीं मिल रही है। लखनऊ रेल प्रशासन भी उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रति उदासीन है। ट्रेन के ठहराव को लेकर भी भेदभाव बरता जा रहा है। जिला दैनिक यात्री संघ ने एक सूची तैयार की है। जिसमें उन्नाव को बाईपास करते हुए ट्रेनों का आवागमन किया जा रहा है। जबकि यही गाड़ियां लखनऊ और कानपुर के दो-दो स्टेशनों पर रुक रही है। सांसद साक्षी महाराज को दिए ज्ञापन में उन्होंने छह ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। जिनमें एक ट्रेन का ठहराव उन्नाव में शुरू हो चुका है।