खुशखबरी: योगी सरकार दिव्यांगजनों को दुकान खोलने में कर रही है आर्थिक मदद, जानें पात्रता और शर्तें

Divyangjans getting financial help to open shops उन्नाव में दिव्यांगजनों के लिए दुकान खोलने की योजना आई है। जिसके अंतर्गत दुकान निर्माण और व्यापार करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

उन्नाव•May 14, 2025 / 09:34 pm• Narendra Awasthi

Divyangjans getting financial help to open shops उन्नाव में दिव्यांग जनों को लोन देने की योजना आई है। जिसके अंतर्गत दुकान निर्माण कराया जा सकता है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों को दुकान के लिए लोन देने की योजना है। योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जिसमें अनुदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को जिले का निवासी होना अनिवार्य है और उसे किसी प्रकार के आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो। आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का लोन भी बकाया नहीं होना चाहिए। ‌