UP IMD alert: 6 अक्टूबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट, आज कई इलाकों में हुई बारिश

UP IMD Heavy rain alert मौसम विभाग में 6 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार हल्की बूंदाबांदी से लेकर बारिश होने की संभावना है। पूछे आसमान पर ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाज आती बनी रहेगी लेकिन फिट इंडेक्स भी 55 से 53 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। जिस उमस की संभावना बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में भी बारिश होने की संभावना है। फर्रुखाबाद में 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।