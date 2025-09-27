Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

UP IMD alert: 6 अक्टूबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट, आज कई इलाकों में हुई बारिश

UP IMD Heavy rain alert मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 6 अक्टूबर तक कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होगी। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

19961956

Sep 27, 2025

UP IMD Heavy rain alert मौसम विभाग में 6 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार हल्की बूंदाबांदी से लेकर बारिश होने की संभावना है। पूछे आसमान पर ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाज आती बनी रहेगी लेकिन फिट इंडेक्स भी 55 से 53 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। जिस उमस की संभावना बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में भी बारिश होने की संभावना है। फर्रुखाबाद में 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।

कैसा रहेगा फर्रुखाबाद में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 28 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। रात में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 1 अक्टूबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। सितंबर मंगलवार का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 40 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 1 अक्टूबर का तापमान 25 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है

कैसा रहेगा 6 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 42 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शुक्रवार 3 अक्टूबर का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शनिवार का तापमान 24 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रविवार 5 और सोमवार 6 सितंबर को भी झमाझम बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 09:24 pm

Published on:

27 Sept 2025 09:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / UP IMD alert: 6 अक्टूबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट, आज कई इलाकों में हुई बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.