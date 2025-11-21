गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवकाश के दिन में परिवर्तन, जानें अब कब होगी? देखें आदेश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश सूची के अनुसार भी 24 नवंबर दिन सोमवार को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन जिला प्रशासन से जारी संशोधन के बाद अब प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय भी मंगलवार 25 नवंबर को बंद रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन एवं संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में भी लागू होगा। ‌शहीदी दिवस के अवसर पर उन्नाव में विशेष तैयारी की जा रही है। ‌ गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के ग्रंथि ने बताया कि इस मौके पर कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम की रात में आयोजित किए जाएंगे। ‌