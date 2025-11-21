गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवकाश के दिन में परिवर्तन, जानें अब कब होगी? देखें आदेश

फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवसर पर होने वाली छुट्टी के दिन में परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में जानकारी दी है। विज्ञप्ति के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अब गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस की छुट्टी 25 नवंबर को होगी। इस मौके पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इसकी जानकारी सभी विभाग अध्यक्ष ऑन और वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी को भी दी गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में भी बलिदान दिवस की छुट्टी है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला प्रशासन के पूर्व में जारी अवकाश तालिका के अनुसार गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर सोमवार को अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। डीएम गौरांग राठी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शासन की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार बलिदान दिवस के अवकाश के दिन में परिवर्तन किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 24 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को शहीदी दिवस का अवकाश रहेगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश सूची के अनुसार भी 24 नवंबर दिन सोमवार को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन जिला प्रशासन से जारी संशोधन के बाद अब प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय भी मंगलवार 25 नवंबर को बंद रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन एवं संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में भी लागू होगा। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्नाव में विशेष तैयारी की जा रही है। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के ग्रंथि ने बताया कि इस मौके पर कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम की रात में आयोजित किए जाएंगे।
