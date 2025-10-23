Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव भाई दूज के दिन हृदयविदारक घटना: भाई ने घर बुलाकर चचेरी बहन की हत्या की

Unnao crime news उन्नाव में भैया दूज के दिन एक भाई ने चचेरी बहन को घर पर बुलाया। इस दौरान दोनों में बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई ने धारदार हथियार से अपनी बहन पर हमला कर दिया। जिसे आनन-फानन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित [&hellip;]

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 23, 2025

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकार बांगरमऊ संतोष सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)

(फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)

Unnao crime news उन्नाव में भैया दूज के दिन एक भाई ने चचेरी बहन को घर पर बुलाया। इस दौरान दोनों में बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई ने धारदार हथियार से अपनी बहन पर हमला कर दिया। जिसे आनन-फानन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।

घर बुलाकर की हत्या

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छिंगर पुरवा गांव में भैया दूज के दिन दुखद घटना हो गई। जब गांव निवासी राजेश पुत्र गुड्डू ने अपने चचेरी बहन को घर पर बुलाया।‌ इस दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जो इतनी बढ़ गई की राजेश ने धारदार हथियार से अपनी बहन पर हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घर वाले आनन-फानन उसे स्थानीय स्वास्थ्य के लिए गए। लेकिन बचाई नहीं जा सकी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ?

क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आज दोपहर 1 बजे छिंगर पुरवा गांव में राजेश ने अपनी चचेरी बहन को घर पर बुलाया था। जहां दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई। इस दौरान राजेश ने अपनी बहन की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घर वाले उसे लेकर सीएचसी बांगरमऊ ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Updated on:

23 Oct 2025 09:04 pm

Published on:

23 Oct 2025 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव भाई दूज के दिन हृदयविदारक घटना: भाई ने घर बुलाकर चचेरी बहन की हत्या की

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

