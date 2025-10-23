उन्नाव भाई दूज के दिन हृदयविदारक घटना: भाई ने घर बुलाकर चचेरी बहन की हत्या की

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छिंगर पुरवा गांव में भैया दूज के दिन दुखद घटना हो गई। जब गांव निवासी राजेश पुत्र गुड्डू ने अपने चचेरी बहन को घर पर बुलाया।‌ इस दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जो इतनी बढ़ गई की राजेश ने धारदार हथियार से अपनी बहन पर हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घर वाले आनन-फानन उसे स्थानीय स्वास्थ्य के लिए गए। लेकिन बचाई नहीं जा सकी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण।