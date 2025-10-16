दादा-दादी जेल में, तीन अंडरग्राउंड, पत्नी की हत्या के बाद पति भी फांसी पर झूला, कहां जाएं दो मासूम बच्चे?

After killing his wife, accused hanged himself. उन्नाव में पत्नी की हत्या करने के बाद फरार पति ने पेड़ पर फांसी का फंदा बना लटक गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि दोपहर 12 बजे पुलिस को पेड़ से शव लटके होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की शिनाख्त पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है।