Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

अगर मैं मरता हूं तो इसका जिम्मेदार भाजपा विधायक…, दबाव बनाकर पत्नी की करवाई दूसरी शादी

Unnao crime news उन्नाव में पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करने का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें युवक विधायक और उसके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि उसकी मौत की जिम्मेदारी विधायक और उसके समर्थकों की होगी।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 23, 2025

अपने ऊपर पेट्रोल डालता युवक (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब

Unnao crime news उन्नाव के भगवान नगर से भाजपा विधायक पर एक युवक ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। अपने वीडियो में युवक ने बताया कि यदि उसके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा विधायक और उसके समर्थकों, रिश्तेदारों की होगी। वायरल वीडियो में सभी का नाम भी बताया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है‌। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि जांच की जा रही है। इसके बाद कुछ बताया जा सकता है। एक्स पर उन्नाव पुलिस ने बताया कि युवक भाजपा विधायक के आवास पर सुरक्षा गार्ड्स के साथ मारपीट की। जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। वही एक अन्य पोस्ट पर लिखा है कि पीड़ित के तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रोहित तिवारी शुक्लागंज का रहने वाला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वायरल वीडियो में युवक अपना नाम रोहित तिवारी बता रहा है। उसने कहा कि भगवंतनगर नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला, सुधीर शुक्ला, उनकी पत्नी, पुत्र पुत्री ने उनके साथ बदतमीजी की। जिसका वीडियो भी उनके पास है। पिछले 3 साल से उसके साथ घटनाएं घट रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

क्या है मामला?

गंगा घाट थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी रोहित तिवारी पुत्र सुनील तिवारी ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला के गरीबी धीरेंद्र शुक्ला की रिश्तेदार पूजा मिश्रा पुत्री संजय मिश्रा के साथ हुई थी। यह शादी बिना दहेज की हुई थी। लेकिन बाद में साजिश रच कर संजय मिश्रा के कहने पर पूजा मिश्रा ने उनसे काफी रुपए ऐंठ लिए। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच उनकी पत्नी की दूसरी शादी करवा दी गई। जब इसका विरोध किया तो उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिससे उनका पूरा परिवार परेशान है।

आत्महत्या की कोशिश करने का वीडियो

रोहित तिवारी ने बताया कि इस संबंध में बातचीत करने के लिए विधायक आशुतोष शुक्ला के घर गए। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना से आहत होकर वह पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने जा रहा है। अपने आत्महत्या की कोशिश करने वाले लाइव वीडियो में राघव रिजॉर्ट के मालिक विजय त्रिपाठी का भी नाम लिया है। रोहित तिवारी ने मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है।

क्या कहते हैं विधायक भगवंतनगर?

इस संबंध में बातचीत करने पर भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि इस घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है। जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वह उनके यहां का कर्मचारी है।

क्या कहते हैं सीओ सिटी?

इस संबंध में बातचीत करने पर क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इधर एक्स पर उन्नाव पुलिस ने जानकारी दी है कि उक्त युवक ने विधायक व सुरक्षा गार्ड को उनके आवास पर जाकर गाड़ी विरोध की इस संबंध में थाना कोतवाली में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / अगर मैं मरता हूं तो इसका जिम्मेदार भाजपा विधायक…, दबाव बनाकर पत्नी की करवाई दूसरी शादी

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुत्ता भौंकने पर विवाद: प्रताड़ना से क्षुब्ध किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, हुई मौत, BNS की धारा 108 में FIR

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी दीपक यादव (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

खुशखबरी: फाइलेरिया मरीजों को मिलेगा दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ, यहां करें आवेदन

संयुक्त चिकित्सालय उन्नाव (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

शिक्षामित्रों ने अपने आपको बताया रोबोट, बोले- जो ना पहनता है और ना ही खाता है, दिवाली में भी नहीं मिला मानदेय

बीएसए से बातचीत करते प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी (फोटो सोर्स- उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)
उन्नाव

अनियंत्रित बाइक से गिरी महिला सिपाही की दर्दनाक मौत, मऊ की रहने वाली

क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

पुलिस की भर्ती में आरोपी (फोटो सोर्स: उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.