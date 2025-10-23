अगर मैं मरता हूं तो इसका जिम्मेदार भाजपा विधायक…, दबाव बनाकर पत्नी की करवाई दूसरी शादी

Unnao crime news उन्नाव के भगवान नगर से भाजपा विधायक पर एक युवक ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। अपने वीडियो में युवक ने बताया कि यदि उसके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा विधायक और उसके समर्थकों, रिश्तेदारों की होगी। वायरल वीडियो में सभी का नाम भी बताया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है‌। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि जांच की जा रही है। इसके बाद कुछ बताया जा सकता है। एक्स पर उन्नाव पुलिस ने बताया कि युवक भाजपा विधायक के आवास पर सुरक्षा गार्ड्स के साथ मारपीट की। जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। वही एक अन्य पोस्ट पर लिखा है कि पीड़ित के तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।