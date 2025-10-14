पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान से हड़कंप: 10 कुंतल पटाखा बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब
Illegal storage of firecrackers उन्नाव में दिवाली के पहले अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 कुंतल अवैध बारूद और पटाखे पुलिस ने जब्त किए हैं। इसके साथ ही गोदाम मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया की 12 किलो बारूद का लाइसेंस मिला था। जिस पर 10 कुंटल माल भर लिया गया था। कानपुर में हुए औविस्फोट के बाद जिले में सतर्कता बरती जा रही है। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। 10 कुंतल बारूद और पटाखा बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र से जब्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिवाली के पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि कोतवाली क्षेत्र के पंचम पुरवा गांव के निकट पटाखों का गोदाम है। यह गोदाम न्यू गोल्डन फायर वर्क्स के नाम से संचालित है। बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के दौरान जानकारी हुई की न्यू गोल्डन फायरवर्क्स को 12 किलो बारूद का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन निरीक्षण के दौरान मौके पर 10 कुंतल पटाखा मिला। कोतवाली पुलिस ने गोदाम के मालिक हसीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया है।
जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बास पर में पटाखे की बहुत बड़ी बाजार लगती है। यहां करीब 24 बड़े व्यापारी है। जो पटाखे की बाजार को नियंत्रित करते हैं। यहां पर लखनऊ और कानपुर से पटाखे लेने के लिए आते हैं। यहां पर सुरक्षा की व्यापक इंतजार किए गए हैं। अगर स्कूल की गाड़ी अस्थाई रूप से बाजार के पास खड़ा कर दिया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसलिए शहर से बाहर फुटकर एवं थोक दुकानें लगाने की इजाजत दी गई है।
