पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान से हड़कंप: 10 कुंतल पटाखा बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

Illegal storage of firecrackers उन्नाव में दिवाली के पहले अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 कुंतल अवैध बारूद और पटाखे पुलिस ने जब्त किए हैं। ‌इसके साथ ही गोदाम मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ‌बताया गया की 12 किलो बारूद का लाइसेंस मिला था। जिस पर 10 कुंटल माल भर लिया गया था। कानपुर में हुए औविस्फोट के बाद जिले में सतर्कता बरती जा रही है। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। 10 कुंतल बारूद और पटाखा बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र से जब्त किया गया है। ‌