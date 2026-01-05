LIC Single Premium Policy: 25 साल की उम्र में जमा करें 99 हजार 6 सौ रुपए, 25 साल में पाए 5 लाख 30 हजार

LIC Single Premium Policy एलआईसी की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी धारकों को जमा राशि की पांच गुना से ज्यादा वापसी मिलती है। इसके साथ ही रिस्क भी बना रहता है। 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर बीमा धन की आधी रकम जमा होती है जबकि परिपक्वता मूल्य 5 गुना से अधिक होती है। ‌पॉलिसी के अंतर्गत 48 रुपए प्रति हजार प्रतिवर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाता है।‌ जबकि अंतिम अतिरिक्त बोनस भी मिलता है जो 450 रुपए प्रति हजार है। यह पूरे बीमा धन पर परिपक्वता पर मिलता है। इस उदाहरण के साथ समझिये।‌