LIC Single Premium Policy: 25 साल की उम्र में जमा करें 99 हजार 6 सौ रुपए, 25 साल में पाए 5 लाख 30 हजार

LIC Single Premium Policy एलआईसी की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी धारकों को जमा राशि की पांच गुना से ज्यादा वापसी मिलती है। इसके साथ ही रिस्क भी बना रहता है। 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर बीमा धन की आधी रकम जमा होती है जबकि परिपक्वता मूल्य 5 गुना से अधिक होती है। पॉलिसी के अंतर्गत 48 रुपए प्रति हजार प्रतिवर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाता है। जबकि अंतिम अतिरिक्त बोनस भी मिलता है जो 450 रुपए प्रति हजार है। यह पूरे बीमा धन पर परिपक्वता पर मिलता है। इस उदाहरण के साथ समझिये।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में कार्यरत विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सिंगल प्रीमियम एंडोवमेंट प्लेन टेबल नंबर 717 के अंतर्गत की पॉलिसी लेने वालों को यह सुविधा मिलती है। जिसमें उम्र की सीमा '0' से '65' साल की है। पॉलिसी के अंतर्गत न्यूनतम बीमाधन एक लाख रुपए है। 25 साल की उम्र में 25 साल की दो लाख रुपए बीमा धन की पॉलिसी ली। जिसका प्रीमियम 99600 जमा होगा। यह एक एकल प्रीमियम पॉलिसी है। इसमें आगे कोई प्रीमियम नहीं आएगी।
पॉलिसी के अंतर्गत 48 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाता है। इस प्रकार 25 साल में बोनस की कुल रकम 2 लाख 40 हजार रुपए बनती है, जबकि फाइनल अंतिम अतिरिक्त बोनस 450 रुपए प्रति हजार है। इस हिसाब से यह रकम 90000 बनती है। इस प्रकार कुल 5 लाख 30 हजार रुपए परिपक्वता पर पॉलिसी धारक को मिलता है।
पॉलिसी के अंतर्गत 2 लाख का एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी कवर रहता है। पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी में सरेंडर और लोन की सुविधा भी मिलती है। पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली परिपक्वता धनराशि (maturity amount) पर 80C और मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 10(10D) के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलती है।
