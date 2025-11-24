Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

कानपुर से मंधना-मोहनलालगंज होते हुए लखनऊ जाना होगा आसान, 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए पहली किस्त जारी  

Widening of the state highway in Unnao उन्नाव से गुजरने वाले मोहनलालगंज-मंधना राज्यमार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को शासन ने मंजूर किया है। जिसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने बताया कि जल्दी ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उन्नाव

Nov 24, 2025

उन्नाव में कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का आदेश शासन ने दिया है। जिसकी स्वीकृति देते हुए बजट भी जारी कर दिया गया है। सड़क की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के एक्सईएन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शासन ने पहली किस्त जारी कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। यह सड़क लखनऊ के मोहनलाल गंज मंधाना होते हुए कानपुर निकलती है। इसके बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और व्यापारियों को कानपुर की यात्रा आसान होगी। व्यापारियों का कहना है कि उनका ज्यादातर व्यापार कानपुर से ही होता है। सड़क चौड़ीकरण से उन्हें काफी राहत मिलेगी।

शासन ने पहली किस्त जारी की

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि शासन ने मंधना-मोहनलालगंज राज्यमार्ग के चौड़ीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए 30 करोड़ 38 लाख का बजट भी पास कर दिया गया है। जिससे 7 मीटर चौड़े राज्य मार्ग को अब 10 मीटर किया जाएगा।‌ शासन ने इसके लिए पहली किस्त 10.63 करोड़ रुपए की जारी कर दी है।

11 किलोमीटर के टुकड़े का होगा चौड़ीकरण

एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि करीब मोहनलालगंज-मंधाना राजमार्ग के 11 किलोमीटर लंबे टुकड़े का चौड़ीकरण किया जाएगा। जारी किए गए बजट से राज्यमार्ग की मरम्मत भी कराई जाएगी। जल्दी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिससे कि राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो सके। इसके बन जाने से कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के लोगों को राहत मिलेगी।

राजमार्ग के चौड़ीकरण करने का स्वागत

उत्तर प्रदेश सरकार के मोहनलालगंज-मंधाना मार्ग राज्य मार्ग के चौड़ीकरण का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। खासकर व्यापारियों और किसानों को इस सड़क के चौड़े होने का लाभ मिलेगा। जिन्हें कानपुर के बाजार पहुंचने में आसानी होगी। किराना भंडार चलाने वाले संतोष कुमार ने बताया कि उनका ज्यादातर व्यापार कानपुर से होता है, इसलिए सड़क के चौड़ीकरण होने के बाद कानपुर पहुंचने में आसानी होगी। जगह-जगह लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।‌
 

24 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / कानपुर से मंधना-मोहनलालगंज होते हुए लखनऊ जाना होगा आसान, 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए पहली किस्त जारी  

