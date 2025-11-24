कानपुर से मंधना-मोहनलालगंज होते हुए लखनऊ जाना होगा आसान, 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए पहली किस्त जारी  

उन्नाव में कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का आदेश शासन ने दिया है। जिसकी स्वीकृति देते हुए बजट भी जारी कर दिया गया है। सड़क की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के एक्सईएन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शासन ने पहली किस्त जारी कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। यह सड़क लखनऊ के मोहनलाल गंज मंधाना होते हुए कानपुर निकलती है। इसके बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और व्यापारियों को कानपुर की यात्रा आसान होगी। व्यापारियों का कहना है कि उनका ज्यादातर व्यापार कानपुर से ही होता है। सड़क चौड़ीकरण से उन्हें काफी राहत मिलेगी।