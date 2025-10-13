Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

School van accident 18 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम

Unnao school ven accident उन्नाव में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के समय वैन में करीब 18 बच्चे बैठे थे।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 13, 2025

दुर्घटनाग्रस्त वैन (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब

School van accident उन्नाव में बच्चों को लेकर जा रही स्कूली वैन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। गनीमत रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। तीन बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना बारासगवर थाना क्षेत्र की है।

तीन घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र के लालकुआं-ऊंचगांव मार्ग पर अनियंत्रित स्कूल वैन पलट गई। घटना के समय वैन में करीब 18 बच्चे सवार थे। वैन के पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बारासगवर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन से घायल बच्चों को बाहर निकाला। इनमें तीन को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घायलों में 9 वर्षीय नैतिक, दिव्यांश और 5 वर्षीय आदिक निवासीगण गढ़ेवा के रूप में पहचान हुई है।

अभिभावकों भी घटनास्थल की तरफ भागे

जबकि वैन चालक सोनू निवासी चिलौली को भी चोट लगी है। थाना प्रभारी बारासगवर ने बताया कि वैन में 21 बच्चे सवार थे। तीन बच्चों को चोट लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक घटनास्थल की तरफ भागे। जहां से वह थाना पहुंच गए। यहीं पर पुलिस ने सभी बच्चों को अभिभावकों के हवाले कर दिया। स्कूल वैन को रास्ते से हटाकर यातायात बहाल किया गया। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / School van accident 18 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Leave for women teachers आज महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश, जानें वजह

कल महिलाओं को विशेष अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

पांच लाख रुपए की सुपारी: रायबरेली से हत्या करने के लिए आया बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर

एनकाउंटर में गिरफ्तार युवक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

24 नवंबर को शादी, मंगेतर से मिलने गई थी स्टेशन…दूल्हे और उसके भाई ने की जबरदस्ती

युवती ने कराया मंगेतर पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते एसपी एएसपी और सीओ सिटी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

उन्नाव में नकली नोट बेचने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, 2 साल में आया आदेश

दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.