School van accident 18 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम

School van accident उन्नाव में बच्चों को लेकर जा रही स्कूली वैन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। गनीमत रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। तीन बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना बारासगवर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र के लालकुआं-ऊंचगांव मार्ग पर अनियंत्रित स्कूल वैन पलट गई। घटना के समय वैन में करीब 18 बच्चे सवार थे। वैन के पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बारासगवर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन से घायल बच्चों को बाहर निकाला। इनमें तीन को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घायलों में 9 वर्षीय नैतिक, दिव्यांश और 5 वर्षीय आदिक निवासीगण गढ़ेवा के रूप में पहचान हुई है।
जबकि वैन चालक सोनू निवासी चिलौली को भी चोट लगी है। थाना प्रभारी बारासगवर ने बताया कि वैन में 21 बच्चे सवार थे। तीन बच्चों को चोट लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक घटनास्थल की तरफ भागे। जहां से वह थाना पहुंच गए। यहीं पर पुलिस ने सभी बच्चों को अभिभावकों के हवाले कर दिया। स्कूल वैन को रास्ते से हटाकर यातायात बहाल किया गया।
