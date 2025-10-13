School van accident 18 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र के लालकुआं-ऊंचगांव मार्ग पर अनियंत्रित स्कूल वैन पलट गई। घटना के समय वैन में करीब 18 बच्चे सवार थे। वैन के पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बारासगवर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन से घायल बच्चों को बाहर निकाला। इनमें तीन को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घायलों में 9 वर्षीय नैतिक, दिव्यांश और 5 वर्षीय आदिक निवासीगण गढ़ेवा के रूप में पहचान हुई है।